研究憂輸入個案增4倍 醫療系統進一步受壓

在上月15日於網上發表、有待同行評審的研究中，研究員分析去年12月到今年6月中，在紐國作基因排序的逾1.04萬個病毒完整基因組數據，發現主流病毒變異株及其亞型隨時間變化，亦出現涉及與邊境政策有關的變化模式。報告稱傳染能力更強的Omicron變異株BA.5和BA.2.12.1亞型，隨着國際旅客抵紐比率逐漸恢復到疫情前水平而大量湧入社區。

報告作者指出，當全面開放邊境後，每日或帶來1.5萬至3萬旅客時，外國傳入的病例可能增加3至4倍，而鑑於紐國人口免疫水平因病毒株變異而有所下降，這病例輸入情况為紐國今年下半年帶來新一波疫情風險。

取消入境前檢測 機場驗出個案飈

新西蘭國家廣播電台（RNZ）上月22日報道，紐國在6月底放棄入境前病毒檢測要求前一周，日均輸入個案65宗，但報道前一周的日均輸入個案已升至307。有專家亦稱全面重開邊境，特別是不需出發前檢測，或會額外為醫療系統帶來壓力。奧塔戈大學流行病學家貝克（Michael Baker）上周接受RNZ訪問時稱，這是個不好的迹象，意味新冠病毒新變異株較過去任何時候都更快進入紐國：「我們正從外國把新變異株引入到國家。」

（法新社/衛報/Stuff/RNZ）

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