新西蘭全面開關振經濟 遊客學生齊針入境快測 免隔離檢疫

為旅遊教育業注經濟動力

今年2月起新西蘭分階段開放邊境，到周日午夜11時59分起作最後解封，讓所有包括需簽證及持學生簽證者入境。大部分入境新西蘭訪客仍需要完成接種新冠疫苗，並於抵埗首天以及第5天或第6天接受快速病毒檢測。倘快測陽性，須自我隔離及做核酸檢測（PCR）確認結果，再屬陽性就須自我隔離7天。總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一在奧克蘭出席中國商業峰會演說時表示，最後階段開放邊境是重要時刻，稱新西蘭向旅客及留學生敞開懷抱，包括中國遊客和學生，又稱歡迎到訪的各國民眾。

國際留學生和包括郵輪航線的旅遊業對新西蘭經濟發展的貢獻向來不少。法新社指新冠疫情前，在截至2020年3月的12個月內，旅客的消費為紐國庫房創造409億新西蘭元（近2035億港元）收入，同期旅遊業對紐國國內生產總值直接貢獻為164億紐元（約815億港元），即約5.5%。報道又稱國際學生每年為紐國帶來約50億紐元（約248億港元），是紐國第4大出口產業收入來源，但金額到2021年急跌。

教育界期待重開邊境會再次推動全國各地學校及大學發展；新西蘭旅遊部長納什（Stuart Nash）稱郵輪重返新西蘭亦將刺激地方產業發展，稱郵輪多數在較溫暖的10月至翌年4月到訪，整體而言夏天就是紐國的旅遊旺季；第一艘郵輪預計8月中旬停泊在奧克蘭。

新西蘭移民局預計旅客未來數月將會湧入新西蘭，但移民局官員桑德斯（Simon Sanders）指他們預計不會有疫情前的需求水平。阿德恩周一表示，2020年之前中國是新西蘭最大外國學生來源國，及第2大遊客來源國，桑德斯稱中國仍有一系列外遊限制，因此最少初期不會預計當地有龐大入境需求。

中國未完全解禁 入境需求難急增

新西蘭旅遊局行政總裁德蒙希（Rene de Monchy）向法新社表示，估計旅遊業的增長會較新冠疫情前緩慢：「隨着國際重拾旅遊信心，預計國際旅遊恢復需要時間。」她又稱旅遊局正努力鼓勵主要市場的遊客來訪，以促進紐國旅遊業復蘇及支持紐國經濟。

（路透社/法新社/衛報/Stuff）

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