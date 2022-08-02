科索沃暫緩塞族換車牌 紓緊張局勢

科索沃2008年宣布從塞爾維亞獨立，獲美國和大部分歐盟國家等約100國承認，但塞爾維亞及科索沃北部佔多數人口的塞族人並不承認。科索沃政府早前宣布從周一起，任何持有塞爾維亞身分證進入科索沃的人，必須在停留科索沃期間換一份臨時證明文件，而擁有塞爾維亞車牌的科索沃境內塞族人，亦須在兩個月內更換科索沃車牌。科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）周日表示，這是一個對等的措施，因為貝爾格萊德政府對進入塞爾維亞的科索沃公民也有同樣要求。

塞族司機堵路抗議

科索沃北部約有5萬人使用塞納維亞車牌，政府新規引起不滿。周日傍晚數百塞族人聚集和將卡車、運油車等大型車輛，堵塞通往塞爾維亞的雅里涅（Jarinje）和布爾尼亞克（Brnjak）兩個過境點的道路，科索沃被迫關閉該兩個過境點。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）周日較早時稱「氣氛已沸騰」，警告若塞爾維亞人遭攻擊，「塞爾維亞將會勝利」。庫爾蒂指摘武契奇挑起動亂。北約領導的駐科索沃維和部隊形容北部安全局勢緊張，表示準備好危及穩定時會介入。

與美國駐科索沃大使霍文尼爾（Jeffrey Hovenier）開會後，科索沃政府承諾將新規定延後30天至9月1日實施，並在周一清除所有路障。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利歡迎決定。

科索沃去年9月爆發類似示威，當時政府要求持有塞爾維亞車牌的司機入境時要掛科索沃臨時車牌，引起數百塞族人抗議，並封鎖兩邊境口岸。歐盟2011年主導塞爾維亞和科索沃之間的複雜談判，但至今未能令兩國關係正常化。

（法新社/BBC）