澳媒：所羅門總理收華資金賄議員

大陸國企洽購戰略深水港

《四角方圓》調查報道稱，中國正在所羅門群島尋求經濟機會，以提高北京的戰略利益。報道稱，中國看中科隆邦阿拉島（Kolombangara）上的硬木林業種植園，該島有一個深水港口和小型機場。2019年中國國企林業集團代表團曾訪問科隆邦阿拉島，據當時在場的人稱，代表團對林木興趣不大，反而問及碼頭有多長、水有多深。

今年5月底，科隆邦阿拉島森林產品有限公司（KFPL）的董事局成員曾致信澳洲外長黃英賢，闡述相關洽購對澳洲構成的風險與戰略威脅，指出該島擁有所羅門群島中最好的天然深水港，能即時讓大型船舶使用。科隆邦阿拉島的林業種植園由台灣和澳洲的私人股東及所羅門群島政府擁有。

《四角方圓》又稱取得文件顯示，所羅門群島政府去年兩次動用中國提供、近300萬澳元（約1655萬港元）的資金，給予忠於總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）的議員。報道稱取得一張收款議員名單，每人獲近8萬澳元（約44萬港元）。

報道指一封由索格瓦雷簽署的信件顯示，中國駐霍尼亞拉大使館去年8月同意為索格瓦雷政府提供額外支持。所羅門群島首都去年11月爆發騷亂，幾周後索加瓦雷因擔心政府倒台，於是再動用該筆中國資金，今次收到錢的議員名單幾乎跟4個月前的一樣。同年12月，索加瓦雷在國會遭反對派提出不信任動議，結果經議員表決後不信任動議被否決。

所羅門群島議員陶辛格（Silas Tausinga）承認收過第一筆錢，但稱加入反對黨後就沒收到第二筆錢，被問到是否來自中國的資金讓索格瓦雷保住政權，他答道：「他一直在掌權，不是嗎？」

所羅門群島2019年與台灣斷交投向北京。報道稱，所羅門承認台灣的36年間，時任總理亦有一個類似的行賄基金。（ABC）