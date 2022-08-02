防油價飈遏通脹 西方緩對俄制裁

歐盟兩個月前宣布，禁止向運送俄油往任何地方的船舶提供海事保險，並期待英國政府配合行動。由於倫敦是海事保險業的中心，故英國的參與對有關禁令的有效性極為重要。若歐盟與英國落實禁令，將使大部分運油船停止輸出俄油，會是對俄油最全面的限制。

歐年底全面落實海運承保禁令

然而，英國國會7月只通過了於12月31日後禁止對運俄油入英的船舶提供保險，沒有禁止承保運俄油往其他國家的船舶。至於歐盟，雖然6月4日起禁止歐盟區內公司向運俄油往任何地方的船舶提供新保險，已承保的保單有效期則至12月5日，惟7月底修例放寬歐洲公司為運油往歐盟以外國家，與俄羅斯石油公司（Rosneft）等部分俄國國營能源公司交易。歐盟聲明表示，此舉為避免對世界糧食與能源安全構成可能的不良後果。

美國官員曾表示擔心即時生效的海事保險禁令，將使石油市場一下子失去數以百萬桶俄國原油和石油，引發價格暴漲。白宮6月推動七國集團（G7）成員支持價格上限機制，讓同意貨物在市價以下者能運俄油往第三國。華府官員表示，美英仍計劃於12月歐盟禁令全面生效時，禁止相關的海事保險等海上服務，但他們希望先設定油價上限。美國總統拜登盼在11月中期選舉前使汽油價格回落。

美擬制裁助伊朗運油商人企業

另一邊廂，《華爾街日報》報道，美國考慮對涉嫌協助伊朗出口石油的一名在阿聯酋的英籍伊拉克裔商人及相關企業網絡實施制裁。報道援引現任及前任官員等消息報道，伊朗透過伊拉克，模糊原產地藉以外銷石油。

（金融時報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）