黑海運糧船復航 紓糧食危機邁一步 俄烏戰爭後首放行 基輔盼數周內完全恢復貨運

載2.6萬噸粟米往黎巴嫩

烏克蘭、土耳其、聯合國和俄羅斯昨天公布，長186米、闊25米、運載量達3萬噸的塞拉利昂貨輪「拉佐尼」（Razoni）號載運着26,527噸粟米，於當地時間昨日清晨、香港時間下午2時15分，從烏克蘭最大港口敖德薩（Odesa）出發，駛往黎巴嫩貝魯特和的黎波里。烏克蘭基建部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，今日烏克蘭和其伙伴為防止地球出現饑荒邁出了一步，又稱另有16艘貨輪已在敖德薩一帶等待出發，烏克蘭期望未來幾星期內完全恢復農產品貨運。他說烏克蘭港口解封將為烏克蘭經濟帶來最少10億美元（約78億港元）外匯。

俄、烏均為世界主要糧食出口國，戰前總佔全球近三分之一的小麥出口，烏克蘭的農產品通常經黑海出口。惟自今年2月24日戰亂開始，俄國軍艦封鎖港口，隨即牽連全球糧食貿易，使已因疫情推高的糧價進一步飛漲。俄羅斯、烏克蘭於上月22日分別與土耳其和聯合國達成安全航運走廊協定，讓烏克蘭可從3個黑海港口輸出農產品，俄羅斯亦可出口穀物和肥料。協議決定共同設立的聯合協調中心（JCC）已於上周三啟用，職員由俄烏土和聯合國人員擔任，負責監察烏克蘭運糧船的安全、檢查進出船舶有否運載違禁武器等。「拉佐尼」號預計於香港時間周二晚8時抵達土耳其伊斯坦布爾，接受JCC檢查。

歐盟北約質疑俄方履諾誠意

聯合國秘書長古特雷斯的發言人說：「確保現存穀物與糧食能夠運到全球市場，是世人的急務。」歐盟和北約昨日歡迎運糧船出發，認為是緩解因俄軍侵烏造成糧食危機的第一步，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）均表示，期望整個協議的落實，後者又指控俄羅斯阻撓烏克蘭糧食出口多月，並提到俄羅斯在協議簽署的同一日轟炸敖德薩，質疑俄方能否信守承諾。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示歡迎烏克蘭恢復穀物航運，稱這是「測試伊斯坦布爾談判所達成機制效能的好機會」。

烏：俄導彈命中睡房狙殺穀物大亨

另外，烏克蘭黑海重鎮尼古拉耶夫上周六晚起遭受逾12枚導彈攻擊，穀物生產及出口業巨子瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）在家中被炸死。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稱，其中一枚導彈擊中瓦達圖爾斯基正在睡覺的睡房，認為他是被俄方刻意擊殺。

（彭博社/路透社/法新社/新聞週刊）

（俄軍侵烏）