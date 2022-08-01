拜登復陽掀新冠藥效討論 Paxlovid抗BA.5成效待驗 療程長短有影響

拜登首次確診新冠後，於上周一（7月25日）晚完成服用帕克斯洛維德的5天療程。白宮總統醫生奧康納（Kevin O’Connor）上周二稱，其病徵「幾乎完全消失」，上周二至上周五抗原檢測結果皆為陰性，但到上周六檢測結果復陽。他曾接種4劑BioNTech疫苗。

事件令科學家對帕克斯洛維德復陽率的爭論再受關注。輝瑞早期臨牀研究顯示，只有1%至2%接受該藥治療的新冠病人會再次出現病徵，而上月一份未經同行評審的研究，追查13,644名服用帕克斯洛維德的病人，發現當中5%於30天內復陽，6%人再次出現病徵。

喬治華盛頓大學醫院心臟科專家賴納（Dr. Jonathan Reiner）前天在Twitter表示，對拜登復陽不感意外，又認為過往指帕克斯洛維德「復陽」率只有低個位數的數據「已經過時」。他認為，在Omicron變異株BA.5亞型肆虐下，該藥的復陽率可能達到20%至40%，甚至更高。

有論文稱復陽疑因劑量不足

輝瑞至今引述3份實驗室報告指出， Omicron患者病發當天起處方帕克斯洛維德5天，可減低89%住院和死亡率，強調該藥對Omicron變異株有效。6月20日在醫學期刊《臨牀感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）發布的一篇論文指出，復陽可能與帕克斯洛維德的劑量不足，無法到達新冠感染細胞阻止病毒自我複製有關。該論文又指出，不同患者代謝藥物、讓其發揮效力的能力亦不同，部分人需要服藥多於5天。

美國傳染病專家格里芬（Daniel Griffin）認為，服用帕克斯洛維德後的復陽率少於10%，但認為復陽率與該藥無關。他懷疑帕克斯洛維德抑制病情頭半段之後停了下來，導致「復陽」情况。

病毒學家倡「雞尾酒」助排除抗藥性

研究目前排除了復陽是病毒對帕克斯洛維德產生抗藥性所致，但不排除病毒未來有能力產生抗藥性。北卡羅來納大學病毒學專家希漢（Timothy Sheahan）認為，多藥齊下的「雞尾酒療法」可助排除抗藥性風險。

加州大學聖迭戈分校有研究人員認為，加長帕克斯洛維德療程或奏效。輝瑞計劃展開測試，看10天至15天療程會否減低免疫系統受損病人的復陽率。

（紐約時報/路透社/法新社/《大西洋》期刊）