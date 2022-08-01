馬可斯倒台關鍵人物 菲前總統拉莫斯逝世

《馬尼拉時報》報稱，拉莫斯據報死於新冠併發症。現總統小馬可斯在facebook形容拉莫斯「一生都作為軍官和公僕」，並慰問其遺屬，指「失去一名好領袖以及家庭成員」。

原馬可斯心腹 曾鐵腕遏異己

拉莫斯的外婆與馬可斯的祖父是有直屬血緣關係的同輩，因此二人為遠房表兄弟關係。拉莫斯在馬可斯任總統時期任職警察部長，主責戒嚴。時任警察部長兼軍方副參謀長的拉莫斯1986年2月22日辭職倒戈，加入反政府「人民力量革命」，導致3天後馬可斯倒台出逃。他其後於科拉桑政權下先後任軍方參謀長與國防部長。1992年任總統後，通過打破壟斷，令菲律賓貧窮率下降八個百分點至31%。他1996年與南部伊斯蘭反政府組織摩洛民族解放陣線（MNLF）簽訂和平協議，另一方面大力打擊菲共毛派新人民軍（NPA）。拉莫斯執政其間，國內支持率一度高達66%。

（馬尼拉時報/路透社/Rappler）