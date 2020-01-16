普京頒新海軍準則 列美「最大威脅」 海軍日閱兵演說 稱數月內交付「鋯石」高超音速導彈

普京在「海軍日」簽署批准全長55頁的新版本「海軍準則」，闡述俄羅斯志在成為勢力延伸全球的「海上大國」，表明俄方視北極水域、黑海、鄂霍次克海和白令海的水域，以及波羅的斯克海峽和千島海峽為自身國家利益的邊界和區域。

抗美國北約威脅 加強勘探北極

新的海軍準則表明，俄國「主要威脅」來自「美國主導全球海洋的戰略政策」及北約逼近俄羅斯邊境的動作，「俄羅斯獨立的內部及外部政策面對着來自美國及其盟友的反制措施，後者的目標是維持其世上主導地位，包括在海洋區域」。

該份文件提到，倘若外交及經濟等其他軟實力手段耗盡，俄羅斯會按全球海洋局勢，相應動用軍事力量。準則表明，俄方要全面加強自身在黑海和亞速海的地緣政治地位，並把北冰洋列為對該國特別重要的地區，尋求加強在勘探北極及其礦物資源的領導地位，透過增強北方和太平洋艦隊的潛在力量，以維持該區戰略穩定。

俄國海軍今年在聖彼得堡及該市對出的戰略島嶼喀浪施塔得（Kronstadt）舉行閱兵儀式，俄媒指共有40多艘艦艇、42架飛機和超過3500多名軍人參加主閱兵儀式。

普京簽署新版海軍準則後發表閱兵演說，讚揚昔日建立聖彼得堡的彼得大帝把俄羅斯塑造成海上強國，提升俄國的全球地位。他又宣布會在數個月內將最新型的「鋯石」（Tsircon）高超音速導彈交付予俄國海軍，其中第一艘搭載執勤的會是「戈爾什科夫海軍元帥級」護衛艦。

俄軍在3月18日起開始以「匕首」（Kinzhal）空射高超音速導彈攻擊烏克蘭的目標，是高超音速武器歷來首次投入戰場。「鋯石」是另一款高超音速巡航導彈，過去一年在俄方軍艦及潛艇數次試射。

俄黑海艦隊總部遭無人機攻擊

另外，俄國駐克里米亞當局在海軍日表示，黑海艦隊位於塞瓦斯托波爾的總部受到一架相信為商用無人機在附近發動的攻擊，造成6人受傷。當地市長批評是「烏克蘭民族主義者」所為，以迫使當地取消慶祝海軍日的活動。但烏克蘭敖德薩州軍事機構發言人布拉楚克否認指控。

（路透社/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）