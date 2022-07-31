教宗：提早退休屬正常選項

現年85歲的方濟各（Pope Francis）完成為期六日的訪問返回梵蒂岡期間，在航機上向隨行記者就退休的可能性表態。他說：「我想以我目前的年齡及這方面（膝頭）的限制，我需要保持精力以繼續侍奉教廷，又或者考慮退下的可能性。」他表明對提早退休持開放態度，稱那是「正常選項」，強調「直至今天仍未需要敲響那度門（指退休）」，但不代表往後或短期內不會考慮。他指更換教宗「並非災難與禁忌」，批評傳統天主教徒阻撓教廷改革。

形容加國原住民曾受「種族滅絕」

方濟各近月受膝傷困擾，多次活動都要靠輪椅代步，今次加拿大之旅也不例外，且很多時每天只出席兩場活動。但方濟各表明拒絕接受手術，避免身體受到麻醉藥影響。他又稱會嘗試繼續外訪，先到已承諾會去的南蘇丹、黎巴嫩等國。

方濟各這次出訪加拿大獲定位為懺悔之旅，以就天主教教會在1800年代末至1990年代期間配合加國「同化政策」、不人道對待原住民兒童的惡行道歉。但外界有聲音質疑，他未以「種族滅絕」（genocide）描述原住民因此受到的苦難。方濟各回應稱，當時只是因為沒想起這個字眼，「但我描述了種族滅絕（的情况），並就這種屬於種族滅絕的過程尋求寬恕和赦免」。

加拿大在19世紀末至1996年推行「同化政策」，其間強制逾15萬名原住民兒童與家人分離，入讀天主教寄宿學校，不少人在住宿時遭受虐打和性侵等對待，數以百計兒童死去。

（法新社/路透社/BBC）