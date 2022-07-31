涉禁錮妻兒17年 巴西漢被捕

3人嚴重營養不良 成年孩子身形如小童

軍警表示接到匿名線報後，到案發里約州瓜拉蒂巴（Guaratiba）一處民居搜查，發現三人被綑綁、蓬頭垢面、十分缺水和嚴重營養不良。受害女子送院治療後供稱，與丈夫路易斯（Luiz Antonio Santos Silva）23年前結婚後，便被對方禁止出外工作，兩名孩子亦被禁上學。女子多次要求與丈夫分開，但路易斯警告「只有死後才能離開該屋」。

鄰居稱涉事丈夫調高音響掩呼救

當地傳媒G1報道，附近鄰居表示早知此事，稱路易斯常調高家中音響播放音樂的音量，圖掩蓋妻子和孩子的呼救聲，因而獲外號「DJ」。有鄰居表示，常偷偷向三人提供食物，有時會遭路易斯丟棄並恐嚇。他們表示，早於2020年向地區政府部門舉報該家庭出現問題，但當局未有相應行動，故近日直接報警。路易斯正被拘押，將面對綁架或非法禁錮等指控。

（每日郵報/BBC/英國太陽報/G1）