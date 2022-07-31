非洲外首錄猴痘死亡個案 巴西癌漢西班牙兩年輕人病歿

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）本月23日宣布將猴痘列為最高警戒級別的「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）後，巴西和西班牙昨日和前日先後公布國內出現首宗與猴痘相關的死亡個案，合共3宗，是非洲地區以外首見。美國紐約州亦因猴痘疫情持續蔓延，前晚宣布進入緊急災難狀態。
巴西當局表示，感染猴痘死亡的是一名41歲男子，他患有淋巴癌，免疫力弱，導致病情迅速惡化，在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）首府貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）一間醫院留醫，被送進深切治療部後，死於敗血性休克。為免引發公眾恐慌，米納斯吉拉斯州衛生局長巴切里蒂（Fabio Baccheretti）強調，患者有嚴重的「共病」（comorbidities），且正接受癌症治療，稱猴痘的死亡率非常低。巴西迄今錄得近1000宗猴痘個案，大部分出現在東南部的聖保羅和里約熱內盧州。
西班牙昨日公布一宗死亡個案，是兩日內第二宗，死者都是年輕男性。西班牙是迄今全球猴痘疫情最嚴重的國家之一，累計有4298宗個案，衛生部的緊急和警報協調中心指出，在3750名猴痘患者中，有120人住院（約3.2%）。自5月初以來，在非洲以外的地區已發現超過1.8萬宗猴痘個案，涉及78個國家，其中七成病例在歐洲，兩成半在美洲。今次是非洲以外首批猴痘死亡個案，根據世衛數據，今年1月至7月22日，全球有5宗猴痘死亡病例，全部在非洲。
紐約州宣布進入緊急災難狀態
因應猴痘疫情持續擴散，美國紐約州長胡楚爾（Kathy Hochul）前晚宣布全州進入緊急災難狀態，以加強應對疫情，包括協助更多民眾疫苗接種。她指出，全美超過四分之一個案都在紐約州，對高風險群體威脅特別大。截至前日紐約州共發現1383宗正痘病毒屬（orthopoxvirus）或猴痘確診病例。
（法新社/路透社/CNBC）
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