非洲外首錄猴痘死亡個案 巴西癌漢西班牙兩年輕人病歿

巴西當局表示，感染猴痘死亡的是一名41歲男子，他患有淋巴癌，免疫力弱，導致病情迅速惡化，在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）首府貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）一間醫院留醫，被送進深切治療部後，死於敗血性休克。為免引發公眾恐慌，米納斯吉拉斯州衛生局長巴切里蒂（Fabio Baccheretti）強調，患者有嚴重的「共病」（comorbidities），且正接受癌症治療，稱猴痘的死亡率非常低。巴西迄今錄得近1000宗猴痘個案，大部分出現在東南部的聖保羅和里約熱內盧州。

西班牙昨日公布一宗死亡個案，是兩日內第二宗，死者都是年輕男性。西班牙是迄今全球猴痘疫情最嚴重的國家之一，累計有4298宗個案，衛生部的緊急和警報協調中心指出，在3750名猴痘患者中，有120人住院（約3.2%）。自5月初以來，在非洲以外的地區已發現超過1.8萬宗猴痘個案，涉及78個國家，其中七成病例在歐洲，兩成半在美洲。今次是非洲以外首批猴痘死亡個案，根據世衛數據，今年1月至7月22日，全球有5宗猴痘死亡病例，全部在非洲。

紐約州宣布進入緊急災難狀態

因應猴痘疫情持續擴散，美國紐約州長胡楚爾（Kathy Hochul）前晚宣布全州進入緊急災難狀態，以加強應對疫情，包括協助更多民眾疫苗接種。她指出，全美超過四分之一個案都在紐約州，對高風險群體威脅特別大。截至前日紐約州共發現1383宗正痘病毒屬（orthopoxvirus）或猴痘確診病例。

（法新社/路透社/CNBC）