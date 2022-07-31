稱違採購條件 俄停向拉脫維亞供天然氣

在被「斷氣」前一天，拉脫維亞能源公司Latvijas Gaze表示，雖然正購買俄羅斯的天然氣，但非直接向俄氣購入，且使用歐元結算並非盧布。拉脫維亞十分依賴進口俄羅斯天然氣，但天然氣只佔該國能源消耗26%。總理卡林斯上月表示，不打算繼續進口俄羅斯天然氣——該國計劃明年禁止從俄進口天然氣。

烏首艘運糧船備妥 待聯國通知啟航

另外，俄、烏分別與聯合國和土耳其簽訂重啟戰區糧食出口協議後一周，烏克蘭總統澤連斯基前日（29日）現身3個指定黑海港口之一的切爾諾莫斯克（Chornomorsk），稱第一艘運糧船已準備好，等待聯合國通知就可啟航。烏克蘭官員表示，目前已有17艘載着近60萬噸糧食的船舶在3個港口等待出發。聯合國援助主管上周四表示，仍在制訂船舶安全通行的關鍵細節。

另外，美國國務卿布林肯前日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，是二人自俄軍侵烏以來首次對話。布林肯要求俄方遵守上述糧食出口協議，又敦促俄方釋放兩名在俄被扣押的美國公民。俄羅斯外交部則在聲明建議透過「靜默外交」處理而非拋出猜測信息。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）