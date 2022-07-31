耶魯：制裁重創俄經濟 本土生產陷停滯

耶魯團隊利用消費者數據和俄羅斯國際貿易和貨運伙伴公開的數據，來測量俄軍侵烏5個月以來俄羅斯的經濟活動，結果發現俄羅斯作為大宗商品出口國的地位受到「無可逆轉的」侵蝕，並被迫將主要市場由歐洲移至亞洲。與此同時，俄羅斯的進口「崩潰」，在確保取得關鍵投入（inputs）、零部件和科技等上正面臨嚴峻挑戰。

研究指出，迄今已有過千間全球企業撤出俄國，其經濟規模相當於俄國約四成GDP，「俄羅斯本土生產已陷全面停滯，沒有能力取代失去的企業、產品和人才。俄羅斯本土創新和生產被掏空，導致物價飈升和消費者憂慮」。統計顯示，汽車生產量已大跌89%，光學電纜產量也下降約80%。

逾千全球企業撤走 佔俄四成GDP

報告提到，普京政府現靠推行「明顯不可持續和激進的」財政和貨幣干預政策，務求掃平結構性經濟弱點，實際上克宮財政處於「比傳統理解大得多的困境」。不過，報告指俄政府在對外公布經濟數據時常「報喜不報憂」，這些選擇性的統計數據被媒體以至粗心大意的專家隨意流傳或引用，導致對俄羅斯的前景預測過於或不現實地有利於克宮。

不過，德國黑森—圖林根州立銀行首席經濟師特勞德（Gertrud Traud）日前質疑，制裁措施對德國以至全球造成的損失要大於俄羅斯，一來俄方開戰前有一定經濟準備，二來制裁措施未達到預期的孤立俄羅斯效果。

（德國之聲）

（俄軍侵烏）