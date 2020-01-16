CNN：俄走私蘇丹黃金抗制裁壓力 資料顯示去年全國九成產量下落不明 美國務院：密切關注

CNN前日（29日）的報道指出，莫斯科跟蘇丹軍事領袖日益緊密的聯繫，催生了錯綜複雜的走私黃金網絡。黃金是有效轉移財富的工具，既可支撐國庫，又能避過國際金融監控。俄羅斯在2014年吞併克里米亞而受西方制裁開始，便染指蘇丹黃金。一名知情前任美國官員對CNN說，美方一直知道俄羅斯開採蘇丹的天然資源，指俄方以提供訓練、情報支援等幫助，以及與之分享黃金利益，來拉攏蘇丹軍方將領。

文人政府指控軍方與俄串謀即遭推翻

報道指，蘇丹文人政府反貪委員會去年9月曾指控蘇丹軍方在俄國的黃金交易中有「串謀」，同年10月軍方就發動政變。一批現職及前任美國官員都稱，俄國為了繼續獲取那些資源，「積極支持」蘇丹的軍事政變。CNN取得的發票顯示，俄國採礦公司有向蘇丹的軍隊、準軍人提供武器與訓練。

蘇丹在10年間躍為非洲第三大黃金產地，2021年官方煉出的黃金34.6噸。蘇丹中央銀行一名爆料人士向CNN提供的試算表照片顯示，當中有多達32.7噸黃金下落不明，相當於市值19億美元（約148億港元）。

有多名現任及前任官員亦認為，蘇丹政府嚴重低估了俗稱「手抓礦」，即利用人力開採的非正式礦場黃金產量，他們相信國家丟掉的黃金數量更大。大部分內幕消息人士甚至稱，走私出境的黃金多達全國產量九成。至少7個消息來源指走私蘇丹黃金最多的國家正是俄羅斯。

普京密友設公司採蘇丹金礦

蘇丹外貿數據顯示，2011年以來俄國「從未」從蘇丹入口過黃金。可是俄國寡頭、被稱為「普京大廚」的普京密友普里戈任（Yevgeny Prigozhin）旗下俄國—蘇丹公司Meroe Gold，及繼Meroe Gold被美國制裁後成立的蘇丹門面公司al-Solag，都在蘇丹開採金礦。追查俄國相關買賣多年的蘇丹反貪調查員披露，al-Solag在別號「黃金鎮」的伊巴爾迪亞（Al-Ibaidiya）設有「手抓礦」黃金加工場。而近年負責監督蘇丹主要黃金開採、加工和運輸點運作的，是俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）高層庫茲涅佐夫（Alexander Sergeyevich Kuznetsov）。瓦格納集團是結合僱傭軍、礦業和推動政治影響的組織，外界相信集團主腦是普里戈任，但他一直否認。

蘇丹曾截16走私黃金軍機

CNN依據蘇丹消息官員、飛行數據等資料，蘇丹官員去年攔截過至少16架走私黃金的軍機，是進出俄羅斯設於敘利亞拉塔基亞（Latakia）的空軍基地的。而追蹤克里姆林宮有關人士犯罪活動的倫敦組織「檔案中心」（Dossier Center）和多個蘇丹官方消息人士則披露，另有一些黃金循陸路運往瓦格納集團勢力所在的中非共和國。

美國國務院發言人回應CNN查詢表示，密切關注報道提到Meroe Gold、瓦格納集團和其他受制裁者在蘇丹的活動和黃金交易。

（CNN）

（俄軍侵烏）