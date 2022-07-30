人類活動加劇氣候變化 英極端熱浪機率增10倍

為了解熱浪是否更多由氣候變化引起，21名WWA科學家分析比較現今和過去的氣候，發現工業革命和溫室氣體排放增加前，熱浪出現的機會要小得多，研究亦發現整個歐洲極端高溫事件發生次數之多，已超過了氣候模型的估計。英國氣象局2020年曾估計，在沒人為因素致氣候暖化的自然情况下，出現40℃以上氣溫的機會約是每1000年1次，但如今估算已變成約每100年1次。

全球熱浪比預計更快更熱

有份參與WWA研究的倫敦大學帝國學院格蘭瑟姆氣候變化研究所的氣候學高級講師奧托（Friederike Otto）稱，他們注意到世界各地有愈來愈多破紀錄熱浪，比氣候模型估計的更快更熱。他指研究結果令人憂慮，若不迅速減少碳排放，氣候變化對歐洲極端高溫造成的後果，將會變得比想像更嚴重。

另一參與學者、格蘭瑟姆氣候變化研究所的研究助理扎卡賴亞（Mariam Zachariah）稱，在目前因溫室氣體排放而改變的氣候下，許多人正經歷本來幾乎不會發生的事，而人們愈遲達到淨零排放，熱浪就會愈嚴重。

（路透社/法新社/中央社/衛報）