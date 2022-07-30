歐盟高官手機疑遭以國間諜程式入侵

「飛馬」可遙控手機監視竊聽

法新社報道，歐盟議員費爾德現正領導歐洲議會，調查「飛馬」間諜程式怎樣針對政客、記者、社運人士。歐盟司法專員賴恩德斯應費爾德查詢，7月25日覆函表示他去年11月得到美國蘋果公司示警，指其iPhone手機可能被「飛馬」入侵。歐盟委員會遂對職員個人及公用手機等展開內部調查，調查發現有「入侵指標」（IOC），但沒有器材被入侵的確鑿證據，也無法確定肇事者身分。不過該信表示，要求過匈牙利、波蘭和西班牙提供使用資料。

「飛馬」由以色列NSO公司研發，可以無聲無色地入侵目標對象的手機，不僅可蒐集內藏數據資料，且可遙距控制手機的鏡頭和麥克風，作即時監視和竊聽之用。匈牙利、波蘭和西班牙已被揭發用「飛馬」監控社運、異見人士。歐盟委員會上周公布，調查發現14個歐盟成員國曾購買NSO的技術。

歐洲議會預計明春發表「飛馬」調查報告。費爾德表示必須查明針對歐盟委員會黑客，形容如果發現歐盟成員國要對此負責，將特別可恥。

以色列官員表示，曾發過NSO技術出口證予逾半歐盟國，「兩國」因「濫用」已被停證。NSO表示，準備協助查找真相。

（法新社/路透社）