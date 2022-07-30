烏東親俄分子稱烏軍炸死監獄40戰俘

烏方反斥俄軍炮擊掩飾戰爭罪

親俄「頓涅茨克人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）稱，該位於奧列尼夫卡（Olenivka）的監獄關押了193人，沒有外國人。俄羅斯國防部發聲明，指烏克蘭用高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）攻擊該所監獄。烏方否認，歸咎俄軍藉炮擊掩飾拷問、處決戰俘的戰爭罪行。

烏軍反攻南部 破壞俄軍補給

俄軍持續轟炸烏克蘭多處。烏克蘭官員和白俄羅斯反對派人士稱，俄軍周四黎明從白俄城市戈梅利（Gomel）附近一座機場發射至少25枚導彈，擊中切爾尼戈夫州的住宅等目標，以及基輔市郊和基輔以西日托米爾市外圍的多個地點。地方官員表示，南部尼古拉耶夫、中部克洛佩夫尼茨基亦受俄國導彈攻擊，分別釀5死7傷和5死25傷。

烏軍則展開反攻南部赫爾松的行動，破壞俄軍補給線，嘗試收復失地。

另外，針對俄國扣留美國女籃球員布蘭妮加利娜、退役海軍陸戰隊員惠蘭問題，俄國外長拉夫羅夫昨表示，稍後將提出可跟美國國務卿布林肯通電話商討的時間。

（路透社/衛報/法新社）

（俄軍侵烏）