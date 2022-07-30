烏東親俄分子稱烏軍炸死監獄40戰俘

【明報專訊】俄羅斯周五（29日）表示，在親俄分離分子盤踞的烏克蘭東部頓涅茨克一所監獄被烏克蘭炮彈炸中，導致烏克蘭戰俘40死75傷。烏方否認施襲，反指是俄軍炮擊監獄。
烏方反斥俄軍炮擊掩飾戰爭罪
親俄「頓涅茨克人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）稱，該位於奧列尼夫卡（Olenivka）的監獄關押了193人，沒有外國人。俄羅斯國防部發聲明，指烏克蘭用高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）攻擊該所監獄。烏方否認，歸咎俄軍藉炮擊掩飾拷問、處決戰俘的戰爭罪行。
烏軍反攻南部 破壞俄軍補給
俄軍持續轟炸烏克蘭多處。烏克蘭官員和白俄羅斯反對派人士稱，俄軍周四黎明從白俄城市戈梅利（Gomel）附近一座機場發射至少25枚導彈，擊中切爾尼戈夫州的住宅等目標，以及基輔市郊和基輔以西日托米爾市外圍的多個地點。地方官員表示，南部尼古拉耶夫、中部克洛佩夫尼茨基亦受俄國導彈攻擊，分別釀5死7傷和5死25傷。
烏軍則展開反攻南部赫爾松的行動，破壞俄軍補給線，嘗試收復失地。
另外，針對俄國扣留美國女籃球員布蘭妮加利娜、退役海軍陸戰隊員惠蘭問題，俄國外長拉夫羅夫昨表示，稍後將提出可跟美國國務卿布林肯通電話商討的時間。