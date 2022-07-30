德地標關燈泳池停熱水省電 為冬天綢繆

柏林地標燈飾年耗32萬電費

德國現階段從俄羅斯獲得的天然氣，僅及平常約20%，而且隨時可能被俄方「斷氣」。首都柏林市的市政府、國立歌劇院、勃蘭登堡門、夏洛騰堡宮等約200處地標及建築物，於周三（27日）起分批於入夜後外牆燈飾將全關。這些建築共有1400枚聚光燈，一年耗用20萬度電、4萬歐元（約32萬港元）電費，不過關燈工作預計三、四周完成。柏林聯邦議會大樓室溫調校成夏暖冬涼，夜間減少照明，廁所停止暖水供應。

漢諾威明確決定，泳池、體育館等市政、公共文娛場所停止供應淋浴、洗手用的暖水，並禁用移動式冷氣機和暖風機，10月1日至明年3月31日的冬季時節可恢復衛浴室暖水，但室溫不能超過20℃。巴伐利亞州首府慕尼黑市政辦公大樓的冬季室溫上限設在19℃，走廊等不常用空間停開暖氣；無論任何時節，街道照明會於每晚10時後減用，噴泉夜間停止運作。紐倫堡則關閉四分之三的室內泳池。

經濟部長稱10月起徵能源稅

另外，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周四（28日）稱，10月開始起開徵能源稅至2024年9月，以彌補成本。每度電可能徵稅1.5仙至5仙，4人家庭或要每年多繳1000歐元（8021港元）。

（衛報/路透社/柏林觀察家）