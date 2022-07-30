歐官員頻訪非促能源合作 馬克龍討好沙特惹抨擊

過去10年僅佔歐進口量18%

歐洲官員近月頻頻出訪非洲，討論能源合作。歐盟外交人員4月與尼日利亞官員會談，尋求增加當地對歐洲的液化天然氣（LNG）供應；同月意大利與安哥拉、剛果共和國達成新協議，以提高天然氣進口量；德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5月時訪問塞內加爾，討論合作開展天然氣和可再生能源項目；到本月，意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）訪問莫桑比克首都馬普托，討論能源合作。意大利能源巨擘埃尼（Eni）最近亦表示，其在莫桑比克北部沿岸省分德爾加杜角（Cabo Delgado）對開的浮式液化天然氣設施，預期今年下半年投產。

不過，非洲是否穩定的天然氣供應源仍有待觀察。根據能源顧問公司Rystad Energy的統計數據，過去10年非洲雖一直向歐洲出口天然氣，但年均出口量僅佔歐洲天然氣進口總量的18%，遠低於俄羅斯天然氣的62%佔比。Rystad Energy指出，開發成本高昂、融資困難、政局不穩等因素，是拖累非洲天然氣開發的主要原因。另外，非洲多國缺乏輸氣管道、LNG終端等相關基建設施，也影響非洲天然氣大規模輸歐。

法總統晤沙特王儲握手示好

除了非洲，中東亦是歐洲尋求能源的主要目標。法國總統馬克龍為討好主要產油國沙特阿拉伯，周四（28日）不理人權組織反對，歡迎沙特王儲穆罕默德到訪，並與對方握手示好。會後雙方表示同意合作「紓緩俄軍侵烏的影響」，馬克龍稱與沙特就歐洲國家能源供應多元化上繼續合作是十分重要，但沒有直接提到石油和天然氣。

（外交政策/衛報/法新社）