非3國簽備忘錄 建跨撒哈拉氣管助歐 輸送量等同俄輸氣管1/4 惟短期難解歐「斷氣」威脅

阿爾及利亞能源部長阿卡布（Mohamed Arkab）、尼日利亞石油資源部國務部長席爾瓦（Timipre Sylva）和尼日爾能源部長穆罕默杜（Mahamane Sani Mahamadou），在阿爾及利亞首都阿爾及爾舉行第3輪三方部長級會談後，前日正式簽署諒解備忘錄，推進興建「跨撒哈拉天然氣管道」（TSGP）。阿卡布表示，3國會繼續商討以盡快落實項目。備忘錄內容未有對外公開，但路透社指，管道估計造價130億美元，每年可為歐洲帶來額外最高300億立方米的天然氣供應量。俄兩條北溪輸氣管每年可向歐提供1100億立方米天然氣。

長4128公里造價逾千億

法新社報道，TSGP管道全長4128公里，將從尼日利亞的瓦里（Warri）地區出發，北上經過尼日爾，最終去到阿爾及利亞最大天然氣田所在的哈西魯邁勒（Hassi R'Mel），在當地再連接其他通往歐洲的現有或興建中管道，包括「跨地中海管道」（TransMed）、「馬格里布-歐洲管道」（MEG）、「Medgaz管道」和「阿爾及利亞-撒丁島-意大利管道」（Galsi）。

概念1970年代首提出

時事平台Modern Diplomacy非洲主編克洛梅加赫（Kester Kenn Klomegah）本月6日撰文指，TSGP的概念早在1970年代已首次提出，阿爾及利亞、尼日利亞與尼日爾2009年7月一度簽署初步協議，但其後未曾落實，直至今年初俄軍侵烏後，歐洲志在分散天然氣供應，對非洲需求有所增加，方令計劃重新有進展。

克洛梅加赫引述傳媒報道指，TSGP將由尼日利亞國家石油公司（NNPC）、阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach），以及尼日爾政府共同建設和營運，前兩者將佔九成股權，尼日爾則佔一成。非洲進出口銀行（Afeximbank）今年5月與非洲石油生產國組織（APPO）簽署諒解備忘錄，推進成立「非洲能源轉型銀行」，將有助TSGP融資。

歐盟去年從俄羅斯進口約1550億立方米天然氣，TSGP倘若全面運作，有望填補相當於接近兩成的份額，有助紓緩歐洲因莫斯科報復侵烏制裁的「斷供」壓力。不過，管道興建需時，而且還要考慮安全因素：TSGP途經的撒哈拉地區安全局勢不穩，同時受到博科聖地（Boko Haram）、蓋達北非分支「伊斯蘭馬格里布蓋達」（AQIM）等恐怖組織以及犯罪分子威脅，料成管道項目落實和運作的隱憂。

政局不穩基建堪憂難達輸氣上限

阿爾及利亞和尼日利亞原本已是歐洲天然氣供應的重要來源（特別是南歐），但專家指前者氣田尚未徹底開發，加上取道摩洛哥往西班牙的MEG管道受累於摩、西兩國的外交齟齬而暫停運作，進一步打擊供應量，後者則受困於基建不足在去年未能達到承諾的輸氣量。

（現代外交/德國之聲/法新社/新華社/路透社）