伊拉克數百人闖國會 抗議新總理人選

反親伊朗政黨提名 批人選「腐敗」

薩德爾支持者衝擊首都巴格達政府部門及外國使館所在的「綠區」（Green Zone）後，成功闖進國會大樓，高舉國旗及周圍拍照。示威者批評蘇丹尼「腐敗」，反對親伊朗聯盟「協調架構」（Coordintion Framework）提名蘇丹尼任總理。看守總理卡迪米呼籲示威者立即撤離，強調安全部隊將以保障「綠區」安全與秩序為先。事發兩小時後，示威者在薩德爾呼籲下逐漸離開。

薩德爾所領導的「薩德爾主義運動」（Sadrist Movement）為首的政治派系去年大選取得329個國會議席中的73席，成為國會最大勢力，但選舉結果受「協調架構」等政黨質疑，因此無法協商籌組聯合政府，以及選出新總統及總理。薩德爾派系國會議員上月集體請辭抗議後，相關議席由親伊朗政黨等人替補，他們推舉蘇丹尼為新總理人選，成為今次闖國會示威導火線。

（衛報/路透社/法新社）