2700萬人染新冠後半年嗅覺味覺仍受損

女性、有鼻塞者較易受影響

國際專家組分析北美、歐洲、亞洲共18項研究的數據，涉及3699名病人，發現約74%患者在30天後恢復嗅覺，90天後升至90%，至於在相同時間恢復味覺的比率則是近79%和約90%。學者亦利用模型推算有多少人在染疫後出現味覺和嗅覺改變問題並持續最少6個月，估計有5.6%患者會有嗅覺障礙，4.4%人味覺有變。

學者亦發現女性較難恢復味覺和嗅覺，而染疫初期嗅覺受損嚴重者及有鼻塞的患者，亦較難恢復嗅覺；一名女性患者向研究員表示，她在初次感染後27個月仍未恢復嗅覺。

有個案疫後27月未恢復嗅覺

由於學者分析的研究報告質素參差，數據亦依賴患者自行提供，因此研究人員承認可能「高估」了人們康復情况。研究作者之一、新加坡中央醫院耳鼻喉及頭頸外科主任杜松大（Song Tar Toh）指出，過去研究都發現客觀氣味測試較自行報告可發現更多嗅覺受損的人，因此實際受影響人數或遠高於估計。研究報告周三（27日）刊登於《英國醫學期刊》（BMJ）。

（衛報/NBC新聞）

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