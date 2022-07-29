冠狀病毒通用疫苗取進展 倘成功 可預防新冠、感冒

冠狀病毒的棘突蛋白由S1及S2兩個次單位（subunit）組成，分別位於較表面和較深入位置。倫敦弗朗西斯‧克里克研究所（Francis Crick Institute）的研究員在周三（27日）刊登於《科學轉化醫學》期刊（Science Translational Medicine）的報告指出，他們研究針對新冠病毒棘突蛋白S2次單位的抗體是否亦可中和其他冠狀病毒。研究員為實驗鼠注射「Sars-CoV-2 S2」疫苗後，實驗鼠體內產生的抗體能對抗多種動物及人類冠狀病毒，包括可引致感冒的冠狀病毒HCoV-OC43、新冠原始病毒株和D614G、Alpha、Beta、Delta、Omicron等新冠變異株，以及兩種蝙蝠冠狀病毒。

針對棘突蛋白「S2次單位」取突破

研究員稱，研發一種能夠預防多種冠狀病毒的疫苗是一大挑戰，因這病毒家族有多個關鍵差異、經常出現突變，導致人們產生的保護能力不足以預防再感染，因此人們會重複患感冒，及可能多次感染不同的新冠病毒變異株。有科學家指出，冠狀病毒通用疫苗必須能夠觸發可辨認並中和一系列冠狀病毒的抗體，以阻止病毒進入宿主細胞並自我複製。

研究員指出，以棘突蛋白S2次單位為研發疫苗基礎一直被忽視。報告其中一名作者Kevin Ng指出，對研發泛冠狀病毒疫苗而言，棘突蛋白S2次單位是「頗有希望」的目標，因為比起棘突蛋白S1次單位，不同冠狀病毒之間的棘突蛋白S2次單位更相似；由於S2次單位受突變影響較少，因此針對這部份的疫苗應更有效。

（衛報）

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