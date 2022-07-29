兩黨前成員組新黨 美民主黨憂「𠝹票」

楊安澤等創立 三者合併

新生「前進」黨由2020年曾參加民主黨總統初選的現華裔獨立政治人物楊安澤（Andrew Yang）於去年所創立的舊「前進黨」（FWD）、前共和黨官員設立的「復興美國運動」（RAM），以及由前共和黨眾議員喬利（David Jolly）任主席的「服務美國運動」（SAM），三者合併而成，並由楊安澤與前共和黨籍新澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）任共同主席。「前進」以中間派自居，暫未推出具體政綱，目前以「活化公平繁榮經濟」，以及促進美國國民選舉權利及話語權為兩大支柱。

消息傳出後，社交媒體上有民主黨人憂慮「前進」會搶奪該黨票源，最終令共和黨漁人得利。但有政治學者指出，第三黨雖或可衝擊總統選舉，但在國會及地方選舉難以動搖民主共和兩黨在全國各州的傳統根基。

（路透社）