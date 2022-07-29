金正恩點名批尹錫悅 警告備核武殲韓政權軍隊

面對近月朝鮮接連試射導彈及核威脅，尹錫悅已誓言要完成「殺傷鏈」（Kill Chain）系統，對朝鮮的導彈採取先發制人的攻擊，且若偵察到迫在眉睫的攻擊時，也可攻擊朝鮮領導人。

批尹先發制人 將半島推向戰爭邊緣

針對韓國這項政策，金正恩稱若韓國認為能以先發制人的方式癱瘓或摧毁朝鮮軍力，那就大錯特錯。他稱，韓方這種危險的企圖將遭到懲罰，「尹錫悅政權及其軍隊將被全部殲滅」。他指摘尹錫悅政府比以往任何保守政權都更加熱中同族對抗政策，正在將半島局勢推向戰爭邊緣。

韓國昨對金正恩公然點名威脅尹錫悅深表遺憾。

金正恩又稱，與美國的對抗構成核威脅，因此朝鮮必須提高自身防衛力量應對衝突，「我國的核戰威懾力量完全準備好」。

金正恩指摘美國將朝鮮武裝部隊所有例行行動誤導為具「挑釁」意味且構成「威脅」，又舉行大規模聯合軍演，嚴重威脅朝鮮安全，「導致雙邊關係陷入難以挽回的地步，進入衝突狀態」。

（路透社/韓聯社）