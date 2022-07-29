金正恩點名批尹錫悅 警告備核武殲韓政權軍隊

【明報專訊】朝中社昨天（28日）報道，領袖金正恩周三在韓戰休戰69周年紀念活動上發表演說，警告朝鮮已準備好動用核戰威懾力量，應對與美國的任何軍事衝突，又首次點名批評韓國總統尹錫悅，譴責首爾政府「先發制人」的軍事政策，揚言「尹錫悅政權及其軍隊會被全部殲滅」。
面對近月朝鮮接連試射導彈及核威脅，尹錫悅已誓言要完成「殺傷鏈」（Kill Chain）系統，對朝鮮的導彈採取先發制人的攻擊，且若偵察到迫在眉睫的攻擊時，也可攻擊朝鮮領導人。
批尹先發制人 將半島推向戰爭邊緣
針對韓國這項政策，金正恩稱若韓國認為能以先發制人的方式癱瘓或摧毁朝鮮軍力，那就大錯特錯。他稱，韓方這種危險的企圖將遭到懲罰，「尹錫悅政權及其軍隊將被全部殲滅」。他指摘尹錫悅政府比以往任何保守政權都更加熱中同族對抗政策，正在將半島局勢推向戰爭邊緣。
韓國昨對金正恩公然點名威脅尹錫悅深表遺憾。
金正恩又稱，與美國的對抗構成核威脅，因此朝鮮必須提高自身防衛力量應對衝突，「我國的核戰威懾力量完全準備好」。
金正恩指摘美國將朝鮮武裝部隊所有例行行動誤導為具「挑釁」意味且構成「威脅」，又舉行大規模聯合軍演，嚴重威脅朝鮮安全，「導致雙邊關係陷入難以挽回的地步，進入衝突狀態」。