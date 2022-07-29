美擬軍火商與俄換囚 惹爭議

盼換回女球星前軍人

布林肯表示，數周前已向俄羅斯提出釋放布蘭妮加利娜（Brittney Griner）和惠蘭（Paul Whelan）的建議，總統拜登「直接參與」並認可相關建議，且兩國政府亦已就此事「多次直接溝通討論」，為免影響談判，布林肯拒絕透露詳情及俄方回應。拜登政府一名高級官員向CNN透露，對於美國提出的「實質建議」，俄方回應並不積極。

CNN引述知情人士報道，華府打算以外號「死亡商人」的俄軍火商布特（Viktor Bout）交換布、惠回國。布特因被美國情報人員揭發密謀出售軍火殺害美國人，2011年在美被判囚25年，現正在伊利諾伊州監獄服刑；莫斯科一直爭取其獲釋。

效力女子職籃鳳凰城水星隊的布蘭妮加利娜今年2月赴俄參賽，於莫斯科機場被搜出藏有大麻油，案件正在審理，布蘭妮加利娜雖認罪，但強調大麻油是執拾行李時倉卒間放入袋中，並稱該大麻油是醫生處方，用於治療運動傷患。一旦罪成，布蘭妮加利娜將面臨10年監禁。前海軍陸戰隊成員惠蘭則在前年被俄羅斯裁定間諜罪成，判囚16年，他當年稱2018年12月到莫斯科，其間一名俄羅斯熟人給他一隻USB，但被指內藏俄「國家機密」而被捕。

恐成壞先例 華府內部分歧

對於今次「換囚」計劃，有美國前官員批評不應為了讓布、惠二人回國，釋放布特這個當局追捕多年的惡名昭彰罪犯。美國聯邦調查局（FBI）前跨部門人質營救小組主任薩阿勒（Robert Saale）形容，布特是對美國構成傷害的「壞人」，釋放他將傳遞拘禁美國人會獲得華府讓步的信息。另一前官員認為，華府應以一名「較低級、且接近完成服刑的囚犯」與俄作交換。美國政府一直抗拒換囚，擔心這做法只會鼓勵敵對國家拘留美國人，用他們作談判籌碼。CNN報道，今次換囚建議在拜登政府內部亦引起爭議，司法部曾以一貫法律立場反對換囚，但最終同意國務院及拜登的決定。

（CNN/華盛頓郵報/紐約時報）