美擬軍火商與俄換囚 惹爭議

【明報專訊】兩屆奧運金牌得主、美國女子職籃球星布蘭妮加利娜今年2月在莫斯科機場因涉藏毒被捕，一直拘留至今。美國國務卿布林肯周三（27日）表示，數周前向莫斯科提出「實質建議」，讓在俄羅斯被拘留的布蘭妮加利娜及美國前海軍陸戰隊成員惠蘭獲釋。布林肯稱，他下周會與俄外長拉夫羅夫通電話商討此事，這將是兩人自俄軍侵烏以來首次對話。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，拜登政府打算以在美國判囚25年的俄國軍火商布特交換布、惠二人。克里姆林宮昨稱，與美就釋放囚犯談判沒達成具體協議。
盼換回女球星前軍人
布林肯表示，數周前已向俄羅斯提出釋放布蘭妮加利娜（Brittney Griner）和惠蘭（Paul Whelan）的建議，總統拜登「直接參與」並認可相關建議，且兩國政府亦已就此事「多次直接溝通討論」，為免影響談判，布林肯拒絕透露詳情及俄方回應。拜登政府一名高級官員向CNN透露，對於美國提出的「實質建議」，俄方回應並不積極。
CNN引述知情人士報道，華府打算以外號「死亡商人」的俄軍火商布特（Viktor Bout）交換布、惠回國。布特因被美國情報人員揭發密謀出售軍火殺害美國人，2011年在美被判囚25年，現正在伊利諾伊州監獄服刑；莫斯科一直爭取其獲釋。
效力女子職籃鳳凰城水星隊的布蘭妮加利娜今年2月赴俄參賽，於莫斯科機場被搜出藏有大麻油，案件正在審理，布蘭妮加利娜雖認罪，但強調大麻油是執拾行李時倉卒間放入袋中，並稱該大麻油是醫生處方，用於治療運動傷患。一旦罪成，布蘭妮加利娜將面臨10年監禁。前海軍陸戰隊成員惠蘭則在前年被俄羅斯裁定間諜罪成，判囚16年，他當年稱2018年12月到莫斯科，其間一名俄羅斯熟人給他一隻USB，但被指內藏俄「國家機密」而被捕。
恐成壞先例 華府內部分歧
對於今次「換囚」計劃，有美國前官員批評不應為了讓布、惠二人回國，釋放布特這個當局追捕多年的惡名昭彰罪犯。美國聯邦調查局（FBI）前跨部門人質營救小組主任薩阿勒（Robert Saale）形容，布特是對美國構成傷害的「壞人」，釋放他將傳遞拘禁美國人會獲得華府讓步的信息。另一前官員認為，華府應以一名「較低級、且接近完成服刑的囚犯」與俄作交換。美國政府一直抗拒換囚，擔心這做法只會鼓勵敵對國家拘留美國人，用他們作談判籌碼。CNN報道，今次換囚建議在拜登政府內部亦引起爭議，司法部曾以一貫法律立場反對換囚，但最終同意國務院及拜登的決定。