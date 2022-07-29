禁受資助企業特定國建廠 「護欄」效力存疑

亞歐設廠生產成本遠低於美

企業之所以把晶片生產從美國移往亞洲，主要是成本考慮。數據指在美國設立一間晶片廠的成本近200億美元，但在歐亞設廠便宜25%至50%。北京在2020年提出的《中國製造2025》計劃對本土晶片業的研發投資達1.4萬億美元，而美國這次《晶片法案》僅2800億美元。歐洲國家、日本、印度、韓國均有類似補貼。

研究《晶片法案》時曾有限制不得在中國境內生產28納米以下晶片之議，那對發展先進晶片具殺傷力，但晶片商為了未來數年尚能在中國生產較舊款晶片而施加壓力，剛通過的法案沒有了此條款。

另外，新法案冀使供應鏈自給自足，但一般生產廠房需要施工兩三年才能投產，未能一蹴而就。例如台積電位於亞利桑那州的廠房預計於2024年投產，第1期月產2萬片以5納米為主的晶片。英特爾打算在俄亥俄州開設的晶片廠房更是起碼要到2026年才能推出產品。

法案側重補助晶片生產，忽略相關設計企業的利益。法案撥款520億美元資助半導體生產，估計可資助不同廠商在美國本土建立10間至15間新的半導體廠房，若在美國設廠，可以得到25％稅務減免，用來購買廠內設備。這對英特爾這類大廠商最為有利，但交由別人代工的「無廠」半導體設計企業如AMD則未必能受惠。

「無廠」晶片設計企業恐難受惠

共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）等認為《晶片法案》對中國仍不夠強硬，未必能達至預期效果。3年前特朗普執政時就曾限制出口晶片及相關生產器材到中國，可是數據顯示中國晶片業近5年間依然佔今日全球銷售額近10%。

（紐約時報/VOX/CNBC/Politico）