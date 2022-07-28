呂宋7級地震4死60傷 馬尼拉繁忙時間震感強烈

古城鐘樓「搖擺3分鐘」

菲律賓火山地震研究所指出，地震震央位於阿布拉省（Abra）塔尤姆市（Tayum）西北3公里，震源深度約17公里，美國地質勘探局（USGS）則指震源深度約10公里。地震於周三早上8時43分（本港時間相同）發生，阿布拉省首府邦貴（Bangued）一名23歲女子被塌牆壓死。該省最少62人受傷。

23歲女子被塌牆壓死

阿布拉省國會議員貝爾諾（Ching Bernos）聲明稱地震「對大量民居和建築造成破壞」。多洛雷斯鎮有市場商戶窗戶破裂。本格特省（Benguet）首府拉特立尼達（La Trinidad）最少兩人死亡。

內政部長阿瓦洛斯（Benjamin Abalos）表示，有173棟建築物受損，並收到58宗山泥傾瀉報告。呂宋西岸的南伊羅戈省古城維甘（Vigan）名勝班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）有磚石剝落，有遊客指鐘樓搖擺了3分鐘。遠在300公里過外的首都馬尼拉亦震感強烈，早上上班繁忙時間政府大樓等多棟建築緊急疏散，市內鐵路一度停駛。

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交平台facebook發文，對地震造成的損害表示悲傷，強調政府正致力對有需要及受影響人士提供快速應對。總統秘書昨聲明表示，小馬可斯已指派緊急救援隊伍到阿布拉省，並將盡快親身視察當地。

（菲律賓每日問詢者報/路透社/馬尼拉時報/CNN/菲律賓星報）