呂宋7級地震4死60傷 馬尼拉繁忙時間震感強烈

【明報專訊】菲律賓北部呂宋島周三早上發生黎克特制7級淺層地震，造成最少4人死亡，逾60人傷，震央所在的阿布拉省與鄰近多省災情嚴重，逾300公里外的首都馬尼拉亦有強烈震感。主震後出現近200次餘震。上月上任的總統小馬可斯協調多個政府部門救災，並承諾將盡快到災區視察，又呼籲國民團結應對挑戰。國防部確認「國家災害風險降低與管理委員會」（NDRRMC）將動用2億菲律賓披索（約2822萬港元）應急基金救災。
古城鐘樓「搖擺3分鐘」
菲律賓火山地震研究所指出，地震震央位於阿布拉省（Abra）塔尤姆市（Tayum）西北3公里，震源深度約17公里，美國地質勘探局（USGS）則指震源深度約10公里。地震於周三早上8時43分（本港時間相同）發生，阿布拉省首府邦貴（Bangued）一名23歲女子被塌牆壓死。該省最少62人受傷。
23歲女子被塌牆壓死
阿布拉省國會議員貝爾諾（Ching Bernos）聲明稱地震「對大量民居和建築造成破壞」。多洛雷斯鎮有市場商戶窗戶破裂。本格特省（Benguet）首府拉特立尼達（La Trinidad）最少兩人死亡。
內政部長阿瓦洛斯（Benjamin Abalos）表示，有173棟建築物受損，並收到58宗山泥傾瀉報告。呂宋西岸的南伊羅戈省古城維甘（Vigan）名勝班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）有磚石剝落，有遊客指鐘樓搖擺了3分鐘。遠在300公里過外的首都馬尼拉亦震感強烈，早上上班繁忙時間政府大樓等多棟建築緊急疏散，市內鐵路一度停駛。
總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在社交平台facebook發文，對地震造成的損害表示悲傷，強調政府正致力對有需要及受影響人士提供快速應對。總統秘書昨聲明表示，小馬可斯已指派緊急救援隊伍到阿布拉省，並將盡快親身視察當地。
（菲律賓每日問詢者報/路透社/馬尼拉時報/CNN/菲律賓星報）