安倍時代的幻象（日本內政篇）

安倍二度上任之初，正值2011年日本經歷3．11地震海嘯與核災。安倍當時意氣風發地提出要讓日本復興，對當年失去自信的日本人來說是很有感召力的。2012年底，3．11核災剛結束，安倍在選戰中經常自鳴得意地向日本選民保證：自民黨會比民主黨更有能力應付重大危機。安倍的口頭禪經常是：怎麽能讓那麽爛的民主黨再次執掌政權，那簡直就是日本的「暗黑時代」。

復興日本的幻象

然而，2020年的新冠疫情，讓日本人看到安倍執政能力的真相。那些讚美安倍功績的論調，即使從很多日本人角度來看也是極為荒唐的！在2020新冠危機中，安倍政府的抗疫政策瞻前顧後，反應遲緩，黨內要員防疫下聚眾喝酒，導致內閣支持率暴跌至29％，最終安倍本人舊病復發，黯然辭職。正如熟悉安倍政治內情的日本政治學者中野晃一2020年2月在美國《紐約時報》的一篇文章中指出：日本的內閣由一群世襲政治家族的後代（如安倍晉三，麻生太郎）把持，他們對日本一般老百姓的困苦生活毫無同理心，再加上日本官僚系統的無事主義文化，導致日本防疫和經濟對策拖拉遲緩，國內自殺人數急速攀升。

至於安倍的招牌——「安倍經濟學」的本質又是什麽呢？2012年末，安倍晉三宣布復出競選日本自民黨總裁後不久，日本某電視台播放了一部耐人尋味的紀錄片。該片追蹤安倍如何在2007年辭職後潛心休養，力圖東山再起。片中可見，安倍定期前往位於東京谷中的一座名叫全生庵的寺院練習禪坐，並到處參加黨內聚會聽學交流。據稱，安倍在自己的筆記本上密密麻麻地寫滿了首任任期內的教訓。他總結出：2007年政治災難中的最大問題，是其政權運營過分直接強調修憲和安保改革，無法抓住日本選民的心。從那一刻開始，着重標榜改善日本經濟，並通過改善經濟來提高內閣支持率並控制國會，以迂迴手段向修憲目標邁進，成為了日後安倍上台後的國內執政戰略主軸。

安倍經濟學的本質

脫離安倍時代的政治脈絡來討論「安倍經濟學」，顯然是缺乏深度的。當年很多頭腦冷靜的日本觀察家早已留意到，所謂「安倍經濟學」，或許在一定程度上結束了通縮促進了日本的出口，但並沒有嘗試從根本上改革不合時宜的經濟社會制度以提升日本的生產力（如檢討制約人才流動的終身僱傭制度），也沒有顧及到如何令財富分配惠及基層普羅大眾。更重要的是，安倍也許從一開始就對改善日本經濟興趣不大，因為「安倍經濟學」只是手段，以修憲為目標的「安倍政治學」才是根本，才是安倍時代的本質！2022年春，有日本在野黨議員在國會氣憤地指出：安倍在國際上吹噓日本的存在感，但安倍執政下的日本的真相是——日本的GDP（以美元計算）和民主黨執政時期相比不升反降，從2012年的6.2兆美元降到2019年的5.08兆美元，這算是哪門子的日本復興？至於涉嫌安倍時代的各種以公謀私，篡改公文的政治醜聞，那就更不用說了。

不得不承認，安倍的政治目標最終部分實現了。2015年7月16日，在國會外10萬多日本民眾的抗議聲中，由執政自民黨控制的眾議院強行表決通過了安倍政權提交的10多項安保改革法案，為自衛隊的海外派兵鬆綁，標誌着戰後日本防衛政策的重大轉折點。

張望--日本早稻田大學國際教養學部准教授

（日本內望）