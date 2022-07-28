俄2024年退出國際太空站

鮑里索夫（Yuri Borisov）在向總統普京匯報工作時表示，俄羅斯已決定在2024年後退出太空站，屆時將開始組建俄羅斯自己的太空服務站，這亦會成為俄羅斯在載人太空領域的主要優先事項。普京回應稱「好！」。在鮑里索夫會見普京後不久，俄羅斯國家太空集團公司（Roscosmos）隨即在其社交平台公布一張照片，展示未來新太空站的藍圖。俄「能源」火箭太空集團總設計師索洛維約夫接受傳媒訪問時說，俄羅斯的太空站建設不會早於2028年，計劃分兩階段。在俄羅斯太空站建設取得重大突破前會繼續使用ISS。

終止20年合作 美方表遺憾

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二回應時說：「這樣的發展實在令人遺憾，因為ISS執行的科學工作有其關鍵性，美俄太空機構多年來的專業合作彌足珍貴，特別是雙方才剛延長太空飛行合作的協議……據我了解，這項公開聲明讓我們十分訝異。」路透社引述一名美國太空總署（NASA）人員稱，俄方仍未向美方正式知會有關決定。

今年2月份俄在烏開展「特別軍事行動」後，西方對俄實施一系列制裁，包括數家俄太空領域的科研院所和企業。俄羅斯國家太空集團公司曾致函西方要求取消制裁，並表示ISS合作的截止期限將取決於對方的決定，但遭拒絕。

ISS始建於1998年，是以美國和俄羅斯為主，日本、加拿大、巴西和來自歐洲等共16國聯合參與的國際合作項目，總投資超過1000億美元（約7800億港元）。NASA和俄羅斯國家太空集團公司本月簽署協議，讓美俄太空人可繼續乘坐對方火箭升空。

（衛報/新華社/中央社）