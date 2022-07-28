俄2024年退出國際太空站

【明報專訊】俄羅斯國家太空集團公司新任總裁鮑里索夫周二（26日）表示，俄羅斯已決定2024年後退出國際太空站（ISS）計劃，並會另起爐灶建立自己的太空站，終止美俄超過20年的太空站合作。美國政府對此表示十分訝異和感到遺憾。目前為止，太空探索是俄羅斯和美國及其盟邦尚未因烏克蘭問題而受到破壞的少數合作領域之一。
鮑里索夫（Yuri Borisov）在向總統普京匯報工作時表示，俄羅斯已決定在2024年後退出太空站，屆時將開始組建俄羅斯自己的太空服務站，這亦會成為俄羅斯在載人太空領域的主要優先事項。普京回應稱「好！」。在鮑里索夫會見普京後不久，俄羅斯國家太空集團公司（Roscosmos）隨即在其社交平台公布一張照片，展示未來新太空站的藍圖。俄「能源」火箭太空集團總設計師索洛維約夫接受傳媒訪問時說，俄羅斯的太空站建設不會早於2028年，計劃分兩階段。在俄羅斯太空站建設取得重大突破前會繼續使用ISS。
終止20年合作 美方表遺憾
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二回應時說：「這樣的發展實在令人遺憾，因為ISS執行的科學工作有其關鍵性，美俄太空機構多年來的專業合作彌足珍貴，特別是雙方才剛延長太空飛行合作的協議……據我了解，這項公開聲明讓我們十分訝異。」路透社引述一名美國太空總署（NASA）人員稱，俄方仍未向美方正式知會有關決定。
今年2月份俄在烏開展「特別軍事行動」後，西方對俄實施一系列制裁，包括數家俄太空領域的科研院所和企業。俄羅斯國家太空集團公司曾致函西方要求取消制裁，並表示ISS合作的截止期限將取決於對方的決定，但遭拒絕。
ISS始建於1998年，是以美國和俄羅斯為主，日本、加拿大、巴西和來自歐洲等共16國聯合參與的國際合作項目，總投資超過1000億美元（約7800億港元）。NASA和俄羅斯國家太空集團公司本月簽署協議，讓美俄太空人可繼續乘坐對方火箭升空。