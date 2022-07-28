太平洋深海發現近40新物種

英國自然歷史博物館利用遙控潛水艇，在太平洋中部的克拉里昂-克利伯頓斷裂區（Clarion Clipperton Zone）海底平原探索，結果發現當地生物多樣性很高。潛水艇在海底直接取得這些動物的DNA，然後帶上水面交由科學家研究，結果發現，在取得的55個DNA樣本中，48種屬於不同物種，有39種更相信是前所未知。這些物種大部分在超過4800米深海底被發現。較為特別的一種生物是被稱為「橡皮糖松鼠」（Gummy squirrel）的「長尾蝶參」，學名「Psychropotes longicauda」，牠在5040米深的海牀被發現；另一種紫色海參有16隻觸鬚和一列圓圓的腳。

潛水艇直取DNA研究

研究報告的主要作者布里比斯卡－孔特雷拉斯（Guadalupe Bribiesca-Contreras）說，今次研究的重要性不止於發現潛在新物種，以往人類只是靠海底影像觀察，今次則能夠取得牠們的基因資料來判定這些動物的確實所屬。研究結果在Zookeys期刊發表。

（衛報/獨立報）