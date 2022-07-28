世衛溯源缺數據 北京再促全球調查

世衛領導的國際專家組去年2月到中國調查新冠病毒起源後，於3月30日發表報告，結論指新冠病毒「非常可能」通過另一種中間動物宿主，從蝙蝠傳給人類，「極不可能」從中國實驗室外泄，建議不需就後者作進一步研究。中國外交部發言人華春瑩翌日回應時敦促世衛調查其他國家早期疫情的證據，並建議未來調查應包括位於美國馬里蘭州的德特里克堡（Fort Detrick）美軍實驗室。

美國情報機構亦於去年10月發表解密報告，確定新冠病毒並非人造生化武器，指「動物傳染人類」和「實驗室泄漏」是兩個最有可能的源頭假設，但沒有足夠信息供下最終定論。報告同時稱，「可能永遠無法查明病毒的確切起源」。世衛總幹事譚德塞去年10月在《科學》期刊發表評論文章，稱獲得足夠證據前不能排除「實驗室泄漏論」。同月，世衛成立「新型病原體起源科學諮詢小組」（SAGO），負責調查新冠溯源。

趙立堅促世衛重視「科學線索」

SAGO上月9日發布首份報告，稱溯源期間「中國方面的數據存在缺失」，後來亦無新數據，因此關於疫情起源尚無定論，需對實驗室泄漏及所有其他可能再作調查。中國外交部發言人趙立堅翌日回應時強調，中國是至今唯一多次邀請世衛專家到本國展開新冠溯源合作的國家，並希望世衛重視「科學線索早已將病毒源頭指向全球範圍」。

（BBC/華爾街日報/網易新聞）

（新冠疫情）