新研究盼助撇清「實驗室泄新冠論」 地理、基因數據證武漢市場首爆 兩次動物傳人

雖然之前的調查都集中在華南海鮮批發市場，但研究人員希望取得更多證據，以確定該活體動物市場就是疫情爆發的原點，而這需要在武漢作社區層面的研究，才能更確定該病毒是「人畜共通傳染」。

周二刊登的第一份研究分析了2019年12月疫情爆發第一個月的確診個案地理分佈。研究團隊使用繪圖工具，確定世界衛生組織發布的首批174宗病例的所在位置，結果發現155宗出現在武漢，而且這些病例緊密集中在華南市場附近。

涉兩譜系病毒 「人畜共通傳染」

研究團隊指出，現在已知會感染該新冠病毒的哺乳類動物包括赤狐、豬獾和貉，當時華南市場都有售賣。該研究還指出，2020年初確診患者的陽性樣本與華南市場西側區域有明顯關聯，該側區域2019年底正售賣活體或新鮮屠宰的動物。這些早期病例高度集中，與1月和2月在武漢其他地區擴散的情况截然不同。有份撰寫該研究報告的美國亞利桑那大學學者沃羅比（Michael Worobey）表示，這顯示病毒最初由該市場工作的人之間傳播，然後傳播到周邊社區。

第二項研究則檢視最早一批病例的基因組數據來觀察病毒的早期演變。研究指出，新冠病毒最早期有兩個版本，即譜系A和B，它們最少兩次經跨物種傳到人類身上。研究員稱，第一波動物傳染病毒給人類可能發生在2019年11月18日左右，來自B系病毒，且僅在與華南市場有直接關連的人身上發現，而感染B系後幾周甚至幾日內，A系也從動物傳至人類。A系是住在或停留在華南市場附近的人們樣本中發現。研究指出，A系和B系病毒可能分別在2019年11月和12月從華南市場中的動物傳至人類，因此結論是2019年11月之前，新冠病毒不太可能在人類之間廣泛傳播。

參與科學家原相信「泄毒論」

過去兩年，尋找新冠疫情起源已從科學調查變成政治爭論，中美政客就武漢實驗室外泄病毒論爭拗。共同撰寫該兩份研究的沃羅比曾寫信呼籲科學界，對新冠病毒源於實驗室外泄的可能性持更開放態度，但他周二表示，兩份研究的結果讓他認為「這病毒不可能是以透過華南市場野生動物買賣以外的方式出現」。另一參與研究的英國格拉斯哥大學病毒學家羅伯遜（David Robertson）稱，他希望有關研究會糾正「病毒來自實驗室的錯誤說法」。研究報告作者之一的美國斯克里普斯研究所免疫及微生物教授安德森（Kristian Andersen）稱，這兩項研究雖未完全推翻實驗室外泄論，但研究結果極具說服力，讓之前頗相信實驗室外泄論的他改變想法，「根據我過去十年對許多其他病毒所做的研究數據和分析，如今我已說服自己，這些數據實際上指向這個特定的市場」。

（法新社/CNN/BBC）

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