沙特建可住900萬人超級環保城

170公里長條形設計 向高空發展

穆罕默德在吉達港宣布這個名為「新未來城」（NEOM）的城市大計，它主要由兩座名為「THE LINE」的大樓組成，大樓寬200米、長170公里、最高海拔500米（香港最高大廈環球貿易廣場高484米），總樓面面積2.65萬平方公里（相當於約23個香港），當中工作、居住和休閒設施一應俱全。雖然THE LINE長達170公里，但由於大樓是垂直發展設計，住客一般只要5分鐘就可以到達所需設施，內建的高速鐵路只要20分鐘就可以由一端開到另一端。

他表示，大樓垂直分級的設計，挑戰目前一般城市水平發展傳統，可容納900萬名住客，但佔地只需34平方公里，以這種人口水平而言是史無前例。他又提到大樓的環保性，包括全面採用再生能源，「沒有汽車、道路和排放」。大樓外表由鏡面組成，可反射景色融入附近環境。

對於為何要興建全新城市，穆罕默德表示，他的願景是將沙特人口由目前的3400萬增加至2030年的5000萬至6000萬人，當中預計一半會是外國人，比例遠高於現時的三分之一。他表示，預計到2030年時THE LINE會有150萬人入住，到2045年時可達900萬人。

穆罕默德說，這項計劃將是沙特主權基金「公共投資基金」（Public Investment Fund）的主力項目，但他預計沙特的財團也會希望加入發展。

（獨立報/阿拉伯衛星電視台）