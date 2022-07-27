突尼斯通過總統集權 阿拉伯之春民主夢醒

去年7月突尼斯爆發大規模針對執政黨「復興運動」（Ennahda）的示威，抗議該伊斯蘭政黨多年來管治無能，抗疫和施政皆不濟，導致經濟衰退。賽義德（Kais Saied）其後宣布解除總理職務和下令國會休會，並開始以法令形式執政，此舉被批評是政變。

擁軍權 可解散政府 任命法官

新憲法草案本月初刊憲，旨在取代2014年有利於國會及總理的憲法，將政治制度由目前的總統國會混合制，變成總統集權，包括擁有軍隊指揮權、可不經國會批准任命和解散政府、可任命法官，總統可向國會提交法律草案，國會有義務優先考慮這些草案，新憲法亦使賽義德在2024年5年任期結束前幾乎不可能被罷免。

賽義德的支持者認為，新憲法精簡政府架構，消除去年引起的政治混亂局面，他們也受夠了高通脹和失業問題。反對黨則憂慮行政、立法及司法權集中在總統手中，將導致國家重回獨裁統治，呼籲杯葛。今次公投沒設下最低參與人數，選舉委員會周一晚公布，930萬登記選民中投票率為27.5%。票站調查顯示，92%至93%選民支持新憲法。國營電視台公布預計結果後，賽義德向民眾說「突尼斯進入一個新階段」，並稱公投後首要草擬新選舉法。

反對派杯葛 公投輕鬆過關

國際人權組織「國際法學家委員會」（ICJ）地區主任貝納比亞批評新憲法幾乎賦予總統所有權力，並廢除所有監察其統治及可能對其施加任形式控制機構，「能保護突尼斯人免受（前總統）本阿里式侵犯的措施都不復存在」。

突尼斯在2011年爆發「茉莉花革命」，推翻掌權23年的時任總統本阿里（Zine al-Abidine Ben Ali），並開啟「阿拉伯之春」民主革命序幕，多個國家先後爆發革命。儘管突尼斯此後舉行過3次國會選舉和兩次總統大選，被視為阿拉伯之春唯一落實民主轉型的國家，但該國經濟多年來未有改善，民眾對執政黨感到憤怒，去年曾爆發示威。突尼斯陷經濟危機，正尋求國際貨幣基金（IMF）援助。

（路透社/法新社/德國之聲/BBC）