教宗「懺悔行」 訪加首天向原住民道歉

加拿大政府自1800年代末期至1990年代止，陸續把約15萬名原住民兒童送進教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、語言和文化的連結，這項強迫同化政策被形容為「文化滅絕」。當局近年陸續在不同學校遺址發現多個亂葬崗，顯示有數以百計兒童在寄宿期間死亡。

方濟各周一在艾伯塔省（Alberta）的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）展開訪加第一項公開行程，當地位於埃德蒙頓（Edmonton）以南約70公里，是一所由教會管理的最大型公立寄宿學校舊址所在。

方濟各發表講話，稱寄宿學校對原住民兒童施以「身體、言語、心理和精神上的虐待」長達數十年，並正式承認有許多教會成員在施虐制度中合作，為此表達「深切的痛苦和悔恨」，「我為這麼多基督信徒對原住民族群犯下惡行謙卑地懇求寬恕」。

出席活動獲贈傳統羽毛頭飾

出席活動的數百人包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau），另外也有多個原住民族群，許多都穿上傳統服飾，有部分人低下頭抹眼淚，有的靠着身邊的人或相互擁抱，原住民族群領袖隨後為教宗戴上傳統的羽毛頭飾。他們在聽到教宗懺悔的話後報以掌聲。

（路透社/中央社）