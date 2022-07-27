烏克蘭料周內開港口 恢復出口糧食

2000萬噸穀物滯留

俄軍侵烏後控制或封鎖烏克蘭的主要港口，令烏克蘭多達2000萬噸穀物滯留。領導烏代表團上周與俄商討糧食出口協議的烏克蘭基建部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）周一表示，烏方已準備好數日內恢復穀糧出口，並會在運糧船舶的航道上掃雷，船隊不僅運送糧食，也會運肥料。

他表示，恢復運糧將為烏克蘭每月帶來至少10億美元（約78億港元）收入。烏克蘭基建部估計，每月農產品出口量將達到300萬噸（戰前為500萬噸）。烏克蘭官員表示，首個出貨的港口將是切爾諾莫斯克（Chornomorsk），之後是敖德薩（Odesa）及皮夫丹尼（Pivdennyi）港口。

上周簽署的糧食出口協議有效期為120天，當中包括在土耳其伊斯坦布爾設立一個協調及監察中心，由聯合國、土耳其及俄烏官員營運，庫布拉科夫稱，烏方希望該中心能在本周內成立。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，俄軍攻擊敖德薩港口不會影響糧食出口，強調導彈只針對軍事設施。

（BBC/路透社/法新社）