歐盟議一刀切減用量 專家倡賠償不靠俄氣國

智庫：須展能源團結 抗普京分化

智庫布魯蓋爾（Bruegel）高級研究員塔利亞皮特拉（Simone Tagliapietra）周二（26日）在美國政治新聞網站Politico發表題為〈歐洲需要能源團結而非南北分裂〉的文章，指歐盟委員會提出劃一削減天然氣消耗的方案，惹來西班牙、葡萄牙、法國和希臘等國的反對或保留，原因是它們認為對不那麼依賴俄氣的國家不公平，這種想法可以理解，但在俄軍侵烏和俄羅斯脅迫的背景下，歐盟必須展示能源團結，阻止俄羅斯總統普京繼續分裂成員國。

塔利亞皮特拉表示，其中一個方法是歐盟成立一個賠償機制，為部分成員國提供公平援助。以西班牙為例，如果它能削減天然氣消耗，就可以在萬一歐盟出現重大能源危機時，將原本來自非洲阿爾及利亞的天然氣，改為輸送往意大利，然後再送往極為依賴俄氣的東中歐國家。

由於現時液化天然氣的費用較阿爾及利亞的天然氣昂貴，歐盟可以向西班牙提供差額作為補償。這情况也適用於其他可輸入非俄羅斯天然氣的南歐國家。

另外，荷蘭天然氣蘊藏量豐富的格羅寧根（Groningen）地區也可以提升產量，在產量提升增加地震風險的情况下，位於油氣田附近的民居可獲得適當賠償。

塔利亞皮特拉說，就算在新型冠狀病毒疫情最黑暗的時期，歐盟內部尚且能夠團結，現在各國必須在能源危機中展示同樣貢獻去應對，而不是讓俄羅斯分裂策略得逞。

（Politico）