俄技術問題再削氣 歐盟商應對顯分歧 通過「弱化版」自願節約方案

俄氣表示，由於北溪1號其中一具渦輪機引擎因發生「技術問題」而將暫停運作，周三起經由北溪1號運往歐洲的天然氣供應量將降至每天3300萬立方米。北溪1號的最大供氣量約為每日1.6億立方米，降至每日3300萬立方米，相當於正常供應量的20%。

稱維修渦輪機 輸氣量再減半

北溪1號是俄羅斯向歐盟出口天然氣的主要管線。上月俄羅斯以一台用於該管線的渦輪機，運往加拿大維修後遲遲未送返為由，將北溪1號天然氣供應量降至正常水平的40%。 本月初，俄羅斯天然氣工業股份公司以閉關維修為由，將北溪1號管線關閉了10天，直到上周四才恢復輸送。俄羅斯總統普京上周二曾警告，俄氣準備7月底維修北溪1號另一渦輪機，如果被送至加拿大維修的渦輪機無法及時歸還，北溪1號日均輸氣量將繼續下調。

莫斯科堅稱天然氣供應量減少，是由於歐洲針對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁，造成設備維修和技術問題。德國經濟部卻指出：「根據我們獲取的信息，並沒有任何技術上的原因會導致（北溪1號）輸氣量減少。」德國認為，以維修或技術理由減少供氣量過於牽強，顯然是莫斯科對歐盟制裁的反擊。

哈貝克（Robert Habeck）周一表示，普京正試圖削弱西方對烏克蘭的巨大支持，並且製造分裂。他說：「為了做到這一點，他製造不明朗因素並推高價格。我們正以團結精神和集中行動反擊。我們正在採取預防措施，讓我們度過這個冬天。」

歐洲智庫Bruegel高級研究人員塔格里亞佩拉（Simone Tagliapietra）認為俄羅斯在玩「策略遊戲」，「比起完全停止供應，令已經很低的供應量波動，可更有效操縱市場，充分發揮地緣政治影響」。

目前歐盟有12個成員國遭俄羅斯減少供氣或完全「斷氣」。歐盟呼籲成員國節約用氣，儲氣過冬，上周三提出方案，要求成員國未來8個月減少天然氣使用量15%。不過，波蘭、葡萄牙、西班牙、塞浦路斯、希臘的官員早已表明反對。歐盟成員國的能源部長昨就方案辯論，最後通過折衷方案，各成員國下月起至明年3月自願減少天然氣用量15%，當歐盟宣布天然氣供應出現緊急情况，削減用量目標可由自願變成強制，惟一些國家和企業可以因為沒有替代供氣選擇、高度依賴天然氣發電等理由，從而獲得豁免或只需滿足相對寬鬆的要求。

協議回應普京「敲詐」 匈牙利反對

盧森堡能源部長圖莫斯（Claude Turmes）昨說：「協議是對普京天然氣敲詐的最佳回應」。他透露，昨日唯一反對協議的是匈牙利。

歐盟負責能源事務的執委辛森（Kadri Simson）說，協議應能令歐盟產生足夠天然氣儲備，熬過一個正常的冬天。

（德國之聲/路透社/法新社/華爾街日報）