俄外長訪非爭支持 否認引發糧食危機

重申對埃及供糧承諾

俄軍黑海艦隊封鎖烏克蘭港口，令數以千萬噸計糧食滯留國內，俄方則反指烏國佈雷阻礙出口。85%小麥從俄烏兩國進口的埃及亦深受影響，拉夫羅夫周日與埃及外長舒凱里會面後一同出席記者會，表示俄國糧食出口商全面履行訂單的承諾，並稱俄埃對糧食危機的原因有共同的理解。

拉夫羅夫同日亦與阿拉伯聯盟秘書長蓋特會面，並向聯盟大使演說，指摘西方企圖凌駕其他國家，稱西方制裁俄羅斯顯示出一個簡單結論：「這無關烏克蘭，是關於世界秩序的未來。他們（西方）說所有人必須支持以規則為基礎的世界秩序，而那些規則是按西方想以有利於自己方式解決特定的情况而制定。」拉夫羅夫此行除了埃及，亦會到訪烏干達、埃塞俄比亞及剛果共和國。

俄烏兩國、土耳其及聯合國上周五簽署協議，恢復烏國小麥經海路出口，但翌日烏克蘭敖德薩港口受到俄軍攻擊。俄羅斯國防部周日確認發動攻擊，稱從海上發射高精準遠程導彈，摧毁一艘停泊的烏國艦艇及一批美國供烏的反艦導彈。

（路透社/BBC/衛報）