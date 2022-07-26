戰爭推高糧價 大米「逆市」受壓 豐收庫存足 化肥短缺可損未來收成

《日經亞洲》周一（25日）報道，小麥和粟米價格近期大增逾40%，因烏克蘭的港口在俄烏戰爭中被封鎖，另一邊廂印度在天氣影響小麥產量情况下，為優先滿足國內需求而限制小麥出口。即使最近俄烏談判有望結束封鎖行動，加上其他國家農作物豐收，令相關農作物在近數周價格下跌，但小麥價格仍較去年高15%。

印巴大米低價競爭出口

相對地，泰國大米出口商協會主席差倫（Charoen Laothamatas）向《日經亞洲》表示，由於部分國家大米豐收，主要出口國特別是印度和巴基斯坦都以低價競爭出口，大米價格因而「逆市」偏軟。報道指大米出口國的價格競爭激烈，有貿易商指印度大米的報價可低至每噸343美元（約2675港元），遠低於巴基斯坦的388美元（約3026港元）和越南的418美元（約3260港元）；至於泰國大米因生產成本高，每噸報價高於420美元（約3276港元）。

俄烏戰爭不僅影響糧食供應，種植所需的化肥亦會受影響。俄羅斯是全球最大氮出口國、第2大鉀出口國和第3大磷出口國，這3種元素是化肥重要成分，但因為俄羅斯受西方國家制裁，外國取得這些原材料愈趨困難，價格亦愈來愈高。

近年大米儲量處歷史高位

這對於大米產能不及競爭對手的泰國而言，特別構成打擊，因泰國大米的農民依賴昂貴的化學殺蟲劑和化肥，《日經亞洲》指泰國每年進口約400萬噸化肥。

報道指近年來，每到這段時間的大米儲量都處於歷史高位，超過一年需求量的三分之一。不過日本自然資源研究所所長柴田明雄表示，亞洲地區不應對大米供應保持樂觀，因化肥價格繼續上升、供應中斷，大米價格亦會緊接小麥和粟米而上漲。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）執行幹事比斯利（David Beasley）指出，化肥短缺或會壓低整個地區稻米產量，重演2007至08年在印度乾旱後大米價格急升情况，當年令米價飈至每噸1000美元（約7800港元）。比斯利估計亞洲將受到化肥危機衝擊，影響未來12個月內水稻收成。

（日經亞洲）

（俄軍侵烏）