馬斯克否認與Google創辦人妻有染

報道引述知情人士透露，沙納漢（Nicole Shanahan）與馬斯克（Elon Musk）的婚外情發生在去年12月初邁阿密的巴塞爾藝術展舉行期間，當時布林（Sergey Brin）與沙納漢已「分開」但仍同住。根據法庭紀錄，布林今年1月以「不能調解的分歧」為由申請與結婚近4年的沙納漢離婚，知情人士稱，離婚申請正是布林得知妻子與馬斯克有染幾周後提出。

報道指向布林跪求原諒

報道稱，馬斯克今年初曾在布林面前單膝跪下，為所犯過錯道歉並請求原諒，但布林至今仍然沒有多與對方交談。知情人士稱，布林亦指示財務顧問出售他在馬斯克旗下公司的個人投資。馬斯克去年9月與關係斷斷續續的歌手女友Grimes分手。

馬斯克周日否認報道，稱與布林仍是朋友，「昨晚我們才一起參加派對」。他又聲稱3年來只見過沙納漢兩次，每次都很多人在場，強調兩人沒有戀情。

（華爾街日報/路透社）