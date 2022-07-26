匈總理轟歐洲人種不純「國非國」

歐爾班（Viktor Orbán）稱，匈牙利人會遷移及在其他地方工作，但「我們不是、也不想成為一個混血或多民族」的群體，又稱西方已一分為二，其中一半是歐洲人及非歐洲人混居的國家，形容「這些國家不再是國家」。匈牙利反對黨動量運動黨歐洲議會議員切赫對歐爾班的言論感震驚，她在Twitter向匈牙利的混血人士稱，即使他們膚色不同，來自歐洲或其他地方，但亦是匈牙利人，並強調多元能壯大國家而非削弱。羅馬尼亞歐洲議會議員米圖塔也批評歐爾班，「談論種族或民族的『純正』，尤其是在中歐和東歐這樣種族混合地區，根本是妄想及危險」。

匈牙利是北約成員國，但向來與莫斯科關係密切的歐爾班，在上周演說中批評西方軍援烏克蘭，稱「北約給予烏克蘭愈多現代武器，俄羅斯就會愈把前線向前推進……我們現時所做的是拖長戰爭」。他說，西方的工作不應該是希望烏克蘭獲勝，而是斡旋和平協議。

（衛報/Business Insider）