英保守黨魁戰「鬥反華」 辛偉誠稱關全國孔子學院

北京促勿鼓吹「中國威脅論」

中國官媒《環球時報》上周曾指辛偉誠是唯一「在發展中英關係上有清晰和務實觀點」的候選人，而卓慧思亦批評辛偉誠對中俄立場軟弱。辛偉誠周日即大反擊，提出對華強硬建議，包括表明一旦上任會關閉國內全部30間孔子學院，阻止中國透過文化和語言擴大軟實力。他又承諾會「把中國共產黨趕出我們的大學」，要求高等教育機構披露超過5萬鎊（約47萬港元）的外國資助，並審查所有可能「無意中協助」中國試圖主導未來技術或具軍事目的英中研究伙伴關係。

辛偉誠又表示，他將尋求建立「北約式」的國際合作，應對中國的網絡威脅，並在軍情五處（MI5）協助下幫助英國企業和大學應對中國的間諜活動，以及研究禁止中國收購英國的關鍵資產，包括戰略敏感的科技公司。他指出，中國在英國「竊取我們的技術及滲透我們的大學」，在國外則透過購買俄國石油「支持」普京，並試圖欺凌包括台灣等的鄰邦及地區。

打台疆港牌 轟欺凌鄰邦侵人權

他又抨擊中國在全球的「一帶一路」計劃，讓發展中國家背負無法承受的債務，並批評中國「折磨、拘留國民並給他們洗腦，包括在新疆和香港，侵犯他們的人權」，還「通過壓低本國貨幣，不斷操縱全球經濟」。辛偉誠稱，英國和西方領袖都對中國的「邪惡活動和野心視而不見」，「我將在擔任首相的第一天就改變這種情况」。

法新社指出，辛偉誠的言論料能取悅保守黨內對華鷹派人士，同時反映他的選情告急。除了中國問題，辛偉誠也誓言強硬對付人蛇。

卓慧思亦同樣敦促對華採取強硬立場，呼籲七國集團（G7）成立一個「經濟北約」應對中國威脅。

辛偉誠和卓慧思周一晚電視辯論，16萬名保守黨人最快下周將會開始投票選黨魁。

（法新社/衛報/獨立報）