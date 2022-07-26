全民盟指控政府狙殺 50成員遇害

全民盟人權記錄組發言人覺吞（Kyaw Htwe）上周向自由亞洲電台（RFA）表示，該黨在這一年多約有50名黨員遇害，在拘留或在囚期間死亡的黨友分別有11人和8人，另有29人被親軍政府民兵Thway Thauk、軍方的政治組織「聯邦團結發展黨」人殺害。

報道指出，全民盟最少920名於2020年大選當選的議員在政變後被捕，當中3人被殺，包括覺妙敏（Kyaw Myo Min），他去年6月底被捕，其後被發現反手綑綁，伏屍溪邊。覺吞表示，109名議員依然繫獄，另約20名議員向軍方誓言不再過問政事，餘下許多人在獲釋後逃往偏遠地方。覺吞稱該黨還收到很多報告，指在反抗軍政府激烈的實皆（Sagaing）和馬圭（Magway）中部地區村落，軍政府陣營縱火焚燒全民盟黨員或支持者的房子。仰光的全民盟地方支部副主席波波吳（Bo Bo Oo）指摘軍政府針對和縱容暴徒無差別加害該黨成員。

分析：趕盡殺絕防東山再起

政治分析家丹梭乃（Than Soe Naing）認為軍政府存心剷除全民盟，所以逮捕、監禁和殺害該黨領袖和核心成員，使之永不能在緬甸政壇東山再起。

（自由亞洲電台）