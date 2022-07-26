處決4異見人士 緬甸軍政府捱轟 34年來首執行死刑

前議員民運人士被指恐怖分子

官媒《緬甸全球新光》昨報道，被處決的4人為41歲前國會議員漂澤亞陶（Phyo Zeya Thaw）、別名「吉米」（Jimmy）的53歲「88世代學生組織」成員覺敏友（Kyaw Min Yu）、拉妙昂（Hla Myo Aung）與昂杜拉梭（Aung Thura Zaw）。軍政府發言人證實此事，惟他及報道均沒有披露行刑時間。緬甸網媒The Irrawaddy稱，4人是繼1976年一名學生領袖在仰光永盛監獄被執行絞刑以來，首批被處決的政治異見者。人權組織稱，這是緬甸自1988年以來首次執行死刑。

政府指涉爆炸襲擊 殺害線人

軍政府指控漂澤亞陶、覺敏友參與爆炸襲擊、殺害政府線人等協助民兵活動，是「恐怖分子」，拉妙昂和昂杜拉梭則被指殺害充當軍政府線人的一名女子。4人在沒有代表律師下，於今年1月和4月的軍事法院閉門聆訊中，因協助執行「恐怖活動」罪成被判死刑。漂澤亞陶、覺敏友曾上訴，但6月被駁回。

東盟輪任主席柬埔寨首相洪森6月也曾致函軍政府領袖敏昂萊，促請不要執行死刑。永盛監獄職員透露，4人於上周六（23日）被問吊。其家屬上周五才探監，但僅一人獲准以視像方式跟獄中親人談話，當局也沒有把行刑日期通知家屬。家屬昨晨到監獄確認消息和試圖收屍。

日美關注譴責 中國促依憲解衝突

緬甸平行政府「全國團結政府」（NUG）譴責處決，呼籲國際採取行動懲罰軍政府。聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）對處決表示「憤怒和震驚」。緬甸主要經援國日本，外相林芳正批評處決民主派人士只會使緬甸在國際社會進一步被孤立。美國駐緬甸大使館亦譴責緬甸軍政府的粗暴行徑。中國主張緬甸應在憲法框架內解決衝突。

國際特赦組織亞太區域秘書長范德博爾（Erwin van der Borght）譴責處決是「任意剝奪性命」，是緬甸惡劣的人權紀錄又一例。他稱軍政府的死刑旨在「散播恐懼」，並指尚有逾100人經同類不公秘密審訊淪為死囚，呼籲「國際社會必須馬上行動」。人權觀察認為，處決旨在震懾反對軍事政變的示威活動。維權組織「援助政治犯協會」（AAPP）數據顯示，緬甸2021年2月1日軍事政變以來近1.5萬人因反政府被捕，最少數十人被判死刑，逾2100人被安全部隊殺害。

軍政府反駁外國批評處決的言論俱屬「魯莽、干涉」。軍政府發言人辯稱多國均有死刑，又指摘漂澤亞陶等人造成最少50名無辜平民死亡，還未計安全部隊成員，反問說：「你怎能說這是公義？」

（路透社/法新社/紐約時報）