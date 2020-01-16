遣返脫北漁民「翻案」 燃新舊政府火頭 前朝手法被指不人道 尹錫悅今狙擊惹「政治報復」嫌疑

【明報專訊】韓國尹錫悅政府最近對文在寅政府2019年強制遣返兩名朝鮮漁民一事窮追猛打，質疑文政府在過程中撒謊兼罔顧漁民性命，違憲和違反人道，引起人權觀察、英國國會議員等境外關注。檢察廳本月重啟刑事調查，文政府多名高官捲入事件。文在寅所屬在野共同民主黨和部分輿論懷疑事關當權者為提升民望的「政治報復」。韓國最新民調反映，約六成受訪者皆認同遣返決定；尹錫悅政府則滑入1987年以來新政府執政初期所未見的低民望。
文政府當年稱兩人非誠心投奔
2019年11月7日，23歲姓金和22歲姓吳的兩名漁民被遣返朝鮮。當時文在寅政府表示，他們是「並非誠心投奔」的「兇惡犯」，收編入社會將對國民性命安全構成威脅，且窮兇極惡之徒不能按國際法當作難民。供辭稱，那兩人8月15日隨捕魷魚船從咸鏡北道金策港出發，10月底為報復船長的苛刻行為，聯同一名船員殺死了船長，另將其餘15名船員滅口。他們原擬回金策港取更多錢以作盤川後便逃往慈江道，但其同黨上岸後被捕，金、吳遂逃出大海，11月2日在日本海被韓國海軍截獲。
當年在野自由韓國黨（今執政國民力量黨前身）和一些民間組織就質疑調查、遣返太倉卒，侵犯兩漁民人權，危及他們回國後的人身安全。當年統一部也承認遣返決定存在問題，承諾檢討怎樣客觀處理。
檢察院查前國家情報院長有否濫權
國民力量黨今年上台後矢言查找當年事件真相，成立了專案小組。首爾中央地方檢察廳於本月初接納國家情報院檢舉，就此案調查當年的國家情報院長徐薰濫用職權、偽造文件，要求前青瓦台國家安全室長鄭義溶、前統一部長金鍊鐵等相關文政府官員協助調查。7個民間保守團體上周一（18日）則控告前總統文在寅意圖謀殺、違反履行《禁止酷刑公約》義務等罪名。
漁民遭強行拖過板門店分界線
總統尹錫悅7月13日譴責前政府遣返兩朝鮮漁民有「反人類罪行」嫌疑，承諾依法徹查。統一部首次公開遣返過程片段，顯示漁民被綁着手、蒙着眼睛，其後由官員強行拖過板門店分界線。其政府陸續發放資料，指向文政府涉嫌討好朝鮮，蓄意撒謊遣返兩漁民。高官消息人士上周四（21日）說，情報顯示兩漁民被遣返後幾日就被處死。
鄭義溶上周日（17日）強調當日決定沒有不當行為，遣返乃與相關政府部門諮詢決定，否認當日遣返乃應朝鮮政權要求。文政府國家情報院長朴智元稱，知道那兩漁民回朝鮮後會受處罰，但重申「不能保護兇惡犯」。
法律專家、人權專家譴責文政府剝奪了兩漁民受審權利，違反憲法和履行國際人權條約的義務。此前也有參與綁架脫北者返朝鮮的特工，變節到韓國後被判監30個月、緩刑4年。中央大學法律教授諸成鎬說：「韓國司法制度既沒有起訴那兩名漁民，也沒有裁定他們有罪，政府無權決定他們是否罪犯。」
評論指應先遏通脹 非清算時候
惟尹錫悅政府此時狙擊文政府惹起揣測。尹錫悅上台僅兩個月餘，他及其政黨的負面評價持續擴大。上周五韓國蓋洛普民調，對尹的支持率持續兩周在32%，相當於過往政權尾聲的表現。傾保守的政治評論員張成哲分析認為，總統辦公室和執政黨天天講遣返朝鮮漁民，惹國民反感。評論員朴昌煥表示，目前不是狙擊前政府的時候，還有物價等民生急務等待解決。
現為韓國執政黨國會議員的前朝鮮駐英國公使太永浩7月22日表示，從迄今資料所見，文政府有漁民殺人自白的證據，政府及執政黨卻拿不出否定證據。