遣返脫北漁民「翻案」 燃新舊政府火頭 前朝手法被指不人道 尹錫悅今狙擊惹「政治報復」嫌疑

文政府當年稱兩人非誠心投奔

2019年11月7日，23歲姓金和22歲姓吳的兩名漁民被遣返朝鮮。當時文在寅政府表示，他們是「並非誠心投奔」的「兇惡犯」，收編入社會將對國民性命安全構成威脅，且窮兇極惡之徒不能按國際法當作難民。供辭稱，那兩人8月15日隨捕魷魚船從咸鏡北道金策港出發，10月底為報復船長的苛刻行為，聯同一名船員殺死了船長，另將其餘15名船員滅口。他們原擬回金策港取更多錢以作盤川後便逃往慈江道，但其同黨上岸後被捕，金、吳遂逃出大海，11月2日在日本海被韓國海軍截獲。

當年在野自由韓國黨（今執政國民力量黨前身）和一些民間組織就質疑調查、遣返太倉卒，侵犯兩漁民人權，危及他們回國後的人身安全。當年統一部也承認遣返決定存在問題，承諾檢討怎樣客觀處理。

檢察院查前國家情報院長有否濫權

國民力量黨今年上台後矢言查找當年事件真相，成立了專案小組。首爾中央地方檢察廳於本月初接納國家情報院檢舉，就此案調查當年的國家情報院長徐薰濫用職權、偽造文件，要求前青瓦台國家安全室長鄭義溶、前統一部長金鍊鐵等相關文政府官員協助調查。7個民間保守團體上周一（18日）則控告前總統文在寅意圖謀殺、違反履行《禁止酷刑公約》義務等罪名。

漁民遭強行拖過板門店分界線

總統尹錫悅7月13日譴責前政府遣返兩朝鮮漁民有「反人類罪行」嫌疑，承諾依法徹查。統一部首次公開遣返過程片段，顯示漁民被綁着手、蒙着眼睛，其後由官員強行拖過板門店分界線。其政府陸續發放資料，指向文政府涉嫌討好朝鮮，蓄意撒謊遣返兩漁民。高官消息人士上周四（21日）說，情報顯示兩漁民被遣返後幾日就被處死。

鄭義溶上周日（17日）強調當日決定沒有不當行為，遣返乃與相關政府部門諮詢決定，否認當日遣返乃應朝鮮政權要求。文政府國家情報院長朴智元稱，知道那兩漁民回朝鮮後會受處罰，但重申「不能保護兇惡犯」。

法律專家、人權專家譴責文政府剝奪了兩漁民受審權利，違反憲法和履行國際人權條約的義務。此前也有參與綁架脫北者返朝鮮的特工，變節到韓國後被判監30個月、緩刑4年。中央大學法律教授諸成鎬說：「韓國司法制度既沒有起訴那兩名漁民，也沒有裁定他們有罪，政府無權決定他們是否罪犯。」

評論指應先遏通脹 非清算時候

惟尹錫悅政府此時狙擊文政府惹起揣測。尹錫悅上台僅兩個月餘，他及其政黨的負面評價持續擴大。上周五韓國蓋洛普民調，對尹的支持率持續兩周在32%，相當於過往政權尾聲的表現。傾保守的政治評論員張成哲分析認為，總統辦公室和執政黨天天講遣返朝鮮漁民，惹國民反感。評論員朴昌煥表示，目前不是狙擊前政府的時候，還有物價等民生急務等待解決。

現為韓國執政黨國會議員的前朝鮮駐英國公使太永浩7月22日表示，從迄今資料所見，文政府有漁民殺人自白的證據，政府及執政黨卻拿不出否定證據。

（綜合報道）

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