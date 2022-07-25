教宗赴加拿大 展6天「懺悔和解之旅」

晤原住民 就「文化種族滅絕」道歉

85歲的教宗從羅馬飛往加拿大西部艾伯塔省省會埃德蒙頓（Edmonton），全程10小時，是他2019年以來最長一次飛行。教宗形容此行是「和解與治癒」的「懺悔之旅」，會訪問埃德蒙頓、魁北克城、努拿烏特地區（Nunavut）的伊格魯特（Iqaluit）3個原住民主要聚居地，至少會跟原住民見面5次。

1881年至1996年間，逾15萬名原住民兒童被迫離家送入政府資助、六七成皆由天主教會營運的學校寄宿。那些學校除了提供通識教育，旨在灌輸天主教、歐洲人價值觀和習俗，消除土著文化。許多學童在那兒捱餓、被毆、身心受虐乃至性侵，被斥為「文化種族滅絕」。外界早自1907年便相信有大量學童死亡，但直至近年才陸續從相關學校舊址發現大量兒童遺骸及無標記墳墓。

今年4月，加拿大三大原住民族群印第安人、因紐特人（Inuit）、原住民與早期法裔加拿大​人所生後裔「梅蒂人」（Métis）的代表，曾到梵蒂岡會晤教宗，得到教宗首次向加拿大原住民的公式道歉，並為教宗加拿大之行敲響先聲。

一些生還者和原住民領袖希望教宗除了道歉，還作出金錢補償、公開寄宿學校檔案、支持引渡涉嫌施虐者、歸還土著文物等。

（路透社）