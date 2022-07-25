美熱浪未退 加州山火威脅優勝美地

山火面積一天內增近20倍

加州的「橡樹大火」（Oak Fire）上周五（22日）下午在馬里波薩縣、由州際140號公路兩旁住宅區（State Route 140）組成的社區米德派恩斯（Midpines）發生，威脅約2000座住宅及商業建築，截至上周六晚有10幢建築被毁，5幢受損。火災發生後，該公路和另外逾10條道路封閉，逾500名消防員在飛機協助下正努力滅火。《洛杉磯時報》引述有官員稱，山火預計要一周才可受控。

西北部太平洋沿岸難逃高溫天氣

美國中部及東北部續受極端高溫影響，中部大城市如達拉斯和俄克拉何馬城的氣溫預計未來最少5天都會超過38℃，東北部波士頓、費城以至首都華盛頓亦發出了酷熱警告。國家氣象局警告，波士頓周日的酷熱指數（Heat Index，綜合氣溫和相對濕度的熱指標）可能高達40.5℃。平常涼爽的西北部太平洋沿岸也無法躲過高溫，本周預計會有數日氣溫在32℃以上。

歐洲熱浪未退，希臘上周六開始受侵襲，預計持續10天，部分地區氣溫可能升至42℃，令人憂慮會引發更多山火。目前北部、東部及南部均有山火，其中萊斯沃斯島上周六起發生的山火，導致該島海濱村莊瓦捷拉（Vatera）最少4間房屋被毁，數百旅客和居民撤離。

（法新社/中央社/CNN/華盛頓郵報）